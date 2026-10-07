Per raggiungere questi obiettivi, l'esecutivo punta soprattutto sul potenziamento della lotta all'immigrazione irregolare. Gli espatriati che hanno superato la durata del soggiorno autorizzata saranno sottoposti a controlli più rigorosi. Il governo promette inoltre un'azione più decisa contro le reti criminali e le organizzazioni che gestiscono i flussi migratori illegali, garantendo al contempo una migliore tutela delle vittime.

Visto studentesco: il governo dà un giro di vite

L'esecutivo intensificherà i controlli sui visti per studenti per contrastare il cosiddetto visa hopping, ovvero la pratica di richiedere prima un visto turistico e poi uno studentesco. La riforma riduce drasticamente anche le possibilità di ricongiungimento familiare (coniuge e figli). Sono previste eccezioni per i dottorandi e per gli espatriati provenienti dal Pacifico e dall'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico).

Visto vacanza-lavoro: sorteggio per prolungare il soggiorno

La riforma australiana dell'immigrazione prende di mira il popolarissimo visto Working Holiday, ossia il visto per vacanza-lavoro. Gli stranieri idonei che desiderano soggiornare per 2 anni sul territorio (avendo soddisfatto il numero di giorni lavorativi richiesti in base alla propria nazionalità) dovranno partecipare a un sorteggio. I posti disponibili scenderanno a 45.000, rispetto agli attuali 57.000. La riduzione sarà ancora più marcata per chi vuole rimanere tre anni: saranno disponibili 5.000 posti, contro i 31.000 visti rilasciati nel 2025. Fanno eccezione i cittadini britannici, ai quali si applicano regole specifiche in virtù degli accordi di libero scambio tra Australia e Regno Unito.

Le nuove misure suscitano preoccupazione non solo tra i giovani stranieri, ma anche tra i datori di lavoro che fanno regolarmente ricorso a lavoratori internazionali, soprattutto nella ristorazione, nel turismo e nell'agricoltura. Questi settori, già in difficoltà dopo la pandemia, continuano infatti a risentire della carenza di manodopera. Anche la Camera di commercio richiama l'attenzione sul contributo dei lavoratori stranieri all'economia locale e teme che la riduzione dei visti possa aggravare ulteriormente la situazione nei comparti più esposti.