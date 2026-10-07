Salute e pensione all'estero: si è davvero troppo in là con gli anni per espatriare?

Trasferirsi a 50, 60, 70 anni… e persino a 80. È davvero troppo tardi per godersi la vita all'estero? No, rispondono i senior che hanno già fatto il grande passo. L'idea si sta diffondendo sempre di più, soprattutto negli Stati Uniti, dove molti pensionati scelgono di trasferirsi in Europa o in Australia. Britannici e francesi li seguono a ruota, stabilendosi in Thailandia, in Spagna, in Nepal… Il messaggio che lanciano è sempre lo stesso: non è mai troppo tardi per espatriare.

Questi pensionati lo affermano con convinzione: non sono più avventurosi degli altri, né necessariamente benestanti. Non nascondono le difficoltà: confrontarsi con una nuova cultura, fare i conti con la burocrazia e con pratiche amministrative a volte lunghe e complesse, imparare una nuova lingua. Le attività più banali del quotidiano possono trasformarsi in imprese ciclopiche. Alcuni pensionati optano per «l'espatrio a tempo pieno» e non hanno nessuna intenzione di rientrare nel loro paese. Altri preferiscono fare più soggiorni all'estero in periodi fissi, ad esempio nei mesi in cui il clima nel loro paese d'origine diventa particolarmente rigido.

Qualunque sia la scelta, i pensionati che decidono di vivere all'estero sono generalmente fortunati: hanno una condizione di salute che permette loro di affrontare viaggi o un trasferimento definitivo. Questo non significa, naturalmente, che chi espatria in età avanzata non abbia problemi fisici. Piuttosto, un progetto di questo tipo, soprattutto quando prevede una permanenza prolungata, richiede un'attenta preparazione. È quindi importante informare la propria assicurazione sanitaria del trasferimento. Anche il costo delle cure mediche può incidere sulla scelta della destinazione e rappresentare una delle ragioni che spingono sempre più pensionati a trasferirsi all'estero.