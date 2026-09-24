L'era Andy Burnham sarà quella della stabilità politica? Con 7 primi ministri dalla Brexit, la governance britannica è stata accompagnata da numerose turbolenze. Ultimo esempio, il laburista Keir Starmer, costretto alle dimissioni. Dal 20 luglio, il suo sostituto, Andy Burnham, promette un programma incentrato sul potere d'acquisto e sulla reindustrializzazione del Paese. Sul fronte dell'immigrazione, è stata adottata una serie di misure, in particolare riguardanti la mobilità internazionale, gli studenti stranieri e la tutela delle famiglie espatriate.

Novità per l'EU Settlement Scheme (EUSS) Sono previste alcune modifiche all'EU Settlement Scheme (EUSS). Alcuni cittadini in possesso del pre-settled status, che non soddisfano più i requisiti per ottenere il settled status, potranno conservare il proprio status qualora la sua revoca venisse considerata una misura sproporzionata. I familiari avranno tre mesi di tempo per presentare domanda nell'ambito dell'EUSS. Il termine decorrerà dall'ultimo ingresso nel Regno Unito successivo al 31 dicembre 2020. In caso di domanda EUSS respinta, sarà possibile fornire motivazioni valide per giustificare la propria situazione oppure entrare nel Regno Unito con un permesso familiare EUSS e beneficiare così di un nuovo termine per presentare la domanda. Un'altra novità riguarda i minori idonei con pre-settled status. Potranno mantenerlo se il genitore cittadino dell'Unione europea ha lavorato nel Regno Unito e se devono proseguire gli studi nel Paese. Questi minori potranno inoltre ottenere il settled status. Anche l'adulto che si occupa principalmente del minore potrà conservare il pre-settled status. Richiesta del permesso di viaggio EUSS La riforma prevede l'abolizione di questo sistema. Chi ottiene un nuovo passaporto potrà invece aggiornare i propri dati dall'estero direttamente online, nella sezione dedicata all'aggiornamento dei dati personali. In questo modo sarà possibile associare il proprio status al nuovo passaporto. Leggi anche Studiare all'estero: dove ti integrerai meglio

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Verso il ritorno di Erasmus+ nel Regno Unito Starmer aveva avviato un riavvicinamento all'Unione europea (UE), un percorso che Burnham intende proseguire. Nel dicembre 2025, sotto il governo Starmer, il Regno Unito e l'UE hanno raggiunto un accordo per una nuova collaborazione. Il Regno Unito dovrebbe tornare a partecipare al programma Erasmus+ nel 2027. Al momento non sono ancora stati forniti dettagli sulle modalità di partecipazione, come i tipi di soggiorno previsti, i giovani che potranno accedere al programma, i finanziamenti, le procedure di candidatura e le attività incluse. La riforma britannica definirà quali categorie di giovani lavoratori potranno partecipare al programma Erasmus+. Inoltre, gli studenti che arriveranno nel Regno Unito nell'ambito del programma potranno studiare per un massimo di sei mesi presso istituti britannici autorizzati, in possesso di una licenza di sponsorizzazione. La riforma dell'immigrazione prevede già alcune restrizioni, in particolare per quanto riguarda la possibilità di svolgere tirocini. Alcuni programmi Erasmus+ saranno tuttavia esclusi da queste limitazioni. Secondo il governo, nel 2019 il Regno Unito ha accolto circa 60.000 partecipanti nell'ambito di Erasmus+. Le autorità prevedono ora una partecipazione molto più elevata, considerando che la domanda potrebbe essere aumentata.

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Misure contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri Il governo Burnham intende rafforzare la lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. La riforma dell'immigrazione consentirà alle vittime di schiavitù moderna di lavorare per qualsiasi altro datore di lavoro per il periodo di validità restante del loro permesso di lavoro. Si tratta di un cambiamento importante, perché normalmente chi possiede un visto per lavoratori qualificati può svolgere solo determinate professioni ed è vincolato al proprio datore di lavoro. Il Ministero dell'Interno punta così a incoraggiare i lavoratori stranieri a denunciare il prima possibile eventuali abusi da parte del datore di lavoro. La protezione prevista sarà inoltre estesa ai figli e agli adulti a carico. Attualmente la legge tutela i coniugi, i partner e i figli il cui legame con il titolare del permesso di soggiorno si è interrotto a causa di violenza domestica . La stessa tutela verrà estesa anche ai figli adulti a carico vittime di violenza domestica. Leggi anche Dopo lo studio all'estero: quando l'esperienza diventa una scelta di vita