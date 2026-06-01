Non devi sistemare tutto subito: inizia creando una base

La prima tentazione è voler mettere ordine ovunque: aprire tutte le valigie, capire dove vanno le cose, controllare internet, cercare il supermercato più vicino, orientarsi tra trasporti e orari, rispondere ai messaggi di chi chiede "com'è andata?". Tutto insieme, possibilmente entro sera. Ma provare a risolvere ogni cosa subito rischia solo di aumentare la sensazione di caos.

Nelle prime 72 ore l'obiettivo non è avere una casa perfetta, ma uno spazio vivibile. Parti dalle cose essenziali: un letto pronto, qualcosa da mangiare, il telefono carico, una connessione internet decente o almeno un piano B. Il resto può aspettare. Sembra poco, ma quando tutto intorno è nuovo anche poter preparare una colazione semplice, o chiamare a casa con un telefono carico può fare la differenza.

La casa non deve ancora "somigliarti" del tutto. Deve solo smettere di sembrarti un posto provvisorio in cui sei capitato per caso.

Sistema la camera, poi il resto

Tra tutte le stanze, la camera da letto merita la precedenza. Non perché debba essere perfetta, ma perché è il luogo in cui finisce la giornata. E nei primi giorni all'estero le giornate possono essere lunghe, piene di piccole decisioni, imprevisti pratici e momenti in cui ti chiedi se hai fatto davvero la scelta giusta.

Preparare il letto, tirare fuori il pigiama, tenere a portata di mano una bottiglia d'acqua, il caricatore, un libro o un oggetto familiare non è un dettaglio estetico. È un modo per dire al corpo: puoi fermarti. Anche se il resto della casa è ancora da sistemare, avere una stanza in cui chiudere la porta e respirare cambia il tono della serata.

La prima notte in una casa nuova non sempre è riposante. Rumori diversi, materasso diverso, luce diversa. Ma dormire in un ambiente minimamente ordinato aiuta a sentirsi meno di passaggio.

Crea un angolo che ti faccia respirare

Non serve arredare casa nei primi tre giorni. Anzi, meglio evitare di volere una "casa perfetta subito”, perché rischia solo di aggiungere stress a una fase che ne ha già abbastanza. Però un piccolo angolo personale sì, quello serve.

Può essere il comodino, un lato della scrivania, una mensola, il tavolo dove fai colazione. Metti lì poche cose, ma giuste: una tazza, un libro, una foto, una crema, le cuffie, una piccola lampada, un oggetto portato dall'Italia... qualcosa che riconosci e che ti faccia sentire al sicuro.

Nei primi giorni, una casa nuova può far vacillire gli equilibri. Avere un angolo "familiare" non risolve tutto, ma aiuta a sentirsi meno sospesi.

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Fai una spesa semplice

La prima spesa all'estero può essere più faticosa del previsto: marche sconosciute, etichette da decifrare, una varietà di alimenti diversa da quella a cui sei abituato. Proprio per questo, all'inizio conviene andare sul basico: prodotti semplici, riconoscibili, che si trovano un po' ovunque e non richiedono troppe decisioni.

Meglio partire da una spesa essenziale, pensata per alleggerire le prime 48 ore: acqua, caffè o tè, pane, latte, qualcosa per la colazione, frutta, pasta o riso, ingredienti per preparare una cena facile, qualche snack, carta igienica, detersivo e sacchi della spazzatura.

Aggiungi almeno un genere di conforto: biscotti, cioccolato, un formato di pasta familiare o qualsiasi cosa, in base ai tuoi gusti, mangeresti in una giornata storta. Nei primi giorni il ritmo è questo: mangiare, dormire, rimettere insieme i pezzi e imparare poco alla volta a muoversi nel nuovo quartiere. Tutto il resto può arrivare dopo.

Individua due o tre punti di riferimento vicino a casa

Fai un giro breve intorno a casa e segnati le cose che possono servirti davvero: una farmacia, una fermata del tram o della metro, un bar tranquillo, un parco, una lavanderia se non hai la lavatrice. Non serve esplorare tutto il quartiere, né trovare subito i posti migliori. All'inizio basta capire dove andare quando hai bisogno di qualcosa.

Dopo qualche giorno scoprirai locali più belli, strade più comode, negozi più economici o posti più adatti a te. Ma nelle prime 72 ore conta soprattutto costruirti una piccola mappa mentale: sapere dove prendere un mezzo, dove entrare se ti serve una cosa pratica, da che parte andare per tornare a casa senza controllare il telefono ogni tre minuti.

Sono dettagli semplici, ma aiutano. Anche pensare "da quella parte trovo qualcosa da mangiare" e "da qui torno a casa senza perdermi" può bastare per sentirsi un po' meno spaesati.

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Chiudi la valigia, anche se non è tutto perfetto

C'è un gesto piccolo, ma molto concreto: chiudere la valigia. Finché resta aperta sul pavimento, con i vestiti presi al volo ogni mattina, una parte di te rimane in modalità provvisoria.

Non serve avere già l'armadio già montato puoi usare una sedia, un cassetto, un appendino... L'importante è togliere le cose dalla valigia e dare loro un posto, anche temporaneo. Vivere per settimane con il bagaglio aperto sembra pratico, ma spesso aumenta quella sensazione di precarietà che accompagna già molti inizi.

Disfare la valigia significa riconoscere che, almeno per ora, sei qui. E questo "per ora" merita un minimo di cura.

Non cercare subito la sensazione di casa

Forse dopo 72 ore la nuova casa ti sembrerà ancora strana. Magari continuerai a cercare l'interruttore sbagliato, a dimenticare dove hai messo le chiavi, a svegliarti per un rumore che non riconosci. È normale: la familiarità non arriva perché hai sistemato tutto, ma perché inizi a ripetere piccoli gesti nello stesso spazio.

Qui può aiutare mantenere almeno una routine della vita di prima: non per restare aggrappato a quello che hai lasciato, ma per non dover reinventare ogni cosa da zero. Una camminata, una chiamata, un gesto fatto sempre nello stesso momento della giornata possono diventare una piccola continuità mentre tutto il resto cambia.

Alla fine, nelle prime 72 ore non devi risolvere tutto. Ti basta fare alcune cose essenziali: preparare il letto, comprare il necessario per mangiare senza stress, individuare due o tre punti utili vicino casa, chiudere la valigia e concederti il tempo di orientarti. Il senso di casa arriverà dopo, un po' alla volta.