Trasferirsi dall'altra parte del mondo non è tanto un "viaggio" quanto un vero e proprio riassetto della propria vita. Per aiutarti ad affrontare questo cambiamento senza il classico "stress da espatrio", ecco una guida completa basata sulla nostra strategia, ricca di dettagli che ti serviranno a sentirti davvero preparato.

1. Strategia T-6 mesi

Il segreto per un trasloco senza stress non è fare tutto nell'ultima settimana, ma iniziare per tempo

Da 6 a 4 mesi:

Verifica dei documenti

In questa fase l'obiettivo è individuare tutto ciò che richiede tempi lunghi e potrebbe rallentare il trasferimento. Muoversi ora significa evitare intoppi dopo.

Passaporto

Molti Paesi richiedono che il passaporto sia valido per almeno sei mesi oltre la durata del soggiorno. Se è in scadenza, rinnovalo subito.

Salute

Raccogli copie cartacee della documentazione odontoiatrica, dei certificati vaccinali (spesso indispensabili per l'iscrizione scolastica) e di eventuali prescrizioni o referti specialistici

Documenti della famiglia

Se ti trasferisci con partner o figli, assicurati che certificati di nascita e matrimonio siano corredati di Apostille, necessarie per il riconoscimento internazionale.

Trasferirsi in alcune aree, come il Medio Oriente, può richiedere anche la legalizzazione dei titoli di studio presso il Ministero degli Affari Esteri del Paese d'origine: una procedura che può richiedere settimane, quindi meglio muoversi in anticipo.

Da 4 a 2 mesi: fare ordine

Le spese di spedizione internazionale si calcolano sul volume: portare oggetti inutili significa letteralmente buttare soldi.

Verifica la compatibilità elettrica

Prima di mettere in valigia quel frullatore costoso, controlla il voltaggio del Paese di destinazione (110V o 230V). Gli adattatori funzionano per laptop e smartphone, ma possono danneggiare gli elettrodomestici più potenti.

La regola dell'anno

Se non lo usi da 12 mesi, non merita spazio nel container.

Consiglio pratico: se ti trasferisci a Singapore, vendi i cappotti pesanti; se vai sulle Alpi svizzere, probabilmente la tavola da surf può restare a casa.

1 mese prima: il passaggio di consegne

Prenotando con Santa Fe Relocation, ti viene assegnato un esperto in traslochi dedicato: una figura che ti accompagna in ogni fase, dalla gestione dei documenti agli aggiornamenti operativi.

Cosa succede in questa fase?

Inventario dettagliato

Viene creato un elenco completo dei beni, necessario sia per te sia per la dogana. Può essere fatto tramite videochiamata o con un sopralluogo a domicilio.

È anche il momento in cui ricevi una stima dei costi. Per un preventivo davvero preciso (e senza sorprese), il sopralluogo resta sempre la scelta migliore.

La valigia "prime 48 ore"

Prepara una borsa con l'essenziale: caricabatterie, oggetti base, macchinetta del caffè, biancheria e tutto ciò che ti serve per cavartela finché non arriva la spedizione.

Leggi anche Mendrisio: il lato easy della Svizzera

2. Oltre la logistica: ambientarsi davvero

Una casa non è solo uno spazio: è un contesto. E adattarsi è metà dell'opera.

Scelta della scuola

Spesso è l'aspetto più delicato per chi si trasferisce con figli.

Curriculum scolastico: supporto nella scelta tra IB, A-Levels o sistema AP, in base agli obiettivi futuri.

Liste d'attesa: nelle grandi città (come in Francia o Hong Kong) possono essere lunghe. I nostri esperti locali aiutano a individuare opportunità meno visibili ma disponibili.

Casa e quartiere

Non scegliere una casa basandoti solo sulla planimetria

Test del tragitto casa-lavoro: analizziamo il traffico reale per assicurarci che il tragitto di 10 minuti per andare al lavoro non si trasformi in un incubo di un'ora.

Stile di vita quotidiano: ti aiutiamo a scoprire i vantaggi "nascosti", come ad esempio la possibilità di raggiungere a piedi una specifica catena di supermercati che offre tutti i prodotti che preferisci per la tua casa.

A Tokyo, ad esempio, ti aiutiamo a capire il sistema del key money, un costo iniziale tipico del mercato degli affitti giapponese.

3. Superare il muro della burocrazia

La burocrazia è la causa principale dei ritardi. Noi la gestiamo con la stessa attenzione che va riservata agli oggetti più fragili.

Gestione interna dei visti

A differenza di molte aziende, Santa Fe integra logistica e pratiche legali. Risultato: i tuoi beni non arrivano prima che tu abbia il diritto legale di riceverli.

Il nodo dell'auto

Importare un veicolo può essere complicato e costoso (test sulle emissioni, dazi, certificazioni). Ad esempio, l'importazione di un'auto in Australia richiede una rigorosa certificazione "senza amianto". Ti consigliamo se sia più conveniente spedire l'auto o venderla e acquistarne una nuova in loco.

4. Sostenibilità: traslocare con criterio

Nel 2026, un “cittadino globale” dovrebbe lasciare un'impronta il più possibile ridotta. Sappiamo che la logistica internazionale è un settore complesso da rendere sostenibile. Tuttavia, come azienda, ci impegniamo a fare tutto il possibile per ridurre la nostra impronta di carbonio. Dai pallet in fibra di cocco ai programmi di recupero e donazione: se per i nostri clienti la sostenibilità è importante, per noi lo è ancora di più fare la nostra parte per il pianeta.

Imballaggi sostenibili

Utilizziamo materiali ondulati riciclati ad alta resistenza e riduciamo al minimo l'uso di plastica monouso. Inoltre, riutilizziamo i materiali ove possibile per favorire un'economia più circolare. Abbiamo anche avviato collaborazioni con Coco Pallet e Net Zero per contribuire a ridurre l'impiego dei pallet tradizionali.

Economia circolare

Attraverso il programma “Scarta e Dona”, aiutiamo i clienti a ridurre fin dall'inizio il volume delle spedizioni, trasferendo solo ciò che è davvero essenziale. Gli oggetti che scegli di non portare con te vengono poi valorizzati: collaboriamo con la Global Food Network e con enti benefici locali per donarli, sostenendo le comunità e promuovendo un approccio più sostenibile al trasloco.

Priorità al digitale

Digitalizzando l'intero processo di tracciamento e gestione documentale - dalla firma digitale dei contratti di locazione ai sopralluoghi pre-trasloco fino ai report di check-in, eliminiamo migliaia di pagine di carta per ogni trasferimento. Il risultato? Minore impatto ambientale e un processo più rapido ed efficiente.

Perché scegliere Santa Fe Relocation ?

Con una storia che risale al 1897 e una presenza in quasi tutti i continenti, Santa Fe offre qualcosa di raro nel settore dei traslochi: radicamento locale e visione globale. Che si tratti di un bilocale o di una proprietà multigenerazionale, la presenza operativa in 47 Paesi garantisce che chi imballa i tuoi scatoloni a Londra segua gli stessi standard elevati del team che li disimballa a Sydney.

Pronto a partire?

Non lasciare che la logistica comprometta la tua esperienza. Vai su Santa Fe Relocation per ottenere un preventivo gratuito e personalizzato e scopri come la nostra rete globale può facilitare il tuo trasloco.