Espatriare in un Paese felice : cosa raccontano gli abitanti

Il World Happiness Report pubblica ogni anno una mappa della felicità nel mondo. Gallup, Oxford Wellbeing Research e l'SDSN (Rete di soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite) confrontano per 3 anni PIL, aspettativa di vita e livello di corruzione in 140 Paesi. Il report considera anche altri fattori, come l'influenza dei social network, il benessere degli adolescenti e la percezione della generosità o della libertà. Il rapporto include inoltre le testimonianze dei residenti dei Paesi analizzati. Chi meglio di loro può rispondere alla domanda su cosa significhi essere felici ?

Molti, per esempio, esaltano i punti di forza della Finlandia. Sistema sanitario e scolastico di qualità, coesione sociale, tranquillità, sicurezza… La pressione fiscale elevata viene vista come un «male necessario» per finanziare servizi efficienti. Anche gli espatriati non si lasciano sfuggire questi vantaggi e inseriscono la Finlandia tra le migliori destinazioni per vivere all'estero. Gli stessi punti di forza hanno portato l'Islanda al 2º posto tra i Paesi più felici del mondo nel 2026 (un risultato che non si vedeva dal 2014). L'Islanda supera così la Danimarca, presenza fissa nella top 4 dei Paesi più felici. La felicità, per residenti e stranieri che vivono in Danimarca, si trova nelle piccole cose di ogni giorno: passeggiare in strade pulite, fidarsi degli altri, percepire che tutti contribuiscono alla vitalità del quartiere e della città (attività nella zona, iniziative solidali, ecc.).

Il Costa Rica, invece, che cosa offre? Il World Happiness Report evidenzia i grandi progressi del Paese, soprattutto sul fronte del sostegno sociale. Gli abitanti sottolineano l'importanza del vivere insieme, della solidarietà e del senso di comunità. Gli espatriati concordano, a partire dai nomadi digitali, che apprezzano lo «spirito di famiglia» dei costaricani.

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Espatriare nel Paese della felicità: i punti di forza del Costa Rica

Il Costa Rica compare da alcuni anni con regolarità tra i migliori Paesi in cui espatriare. Il 2026 conferma questa tendenza e colloca il Paese dell'America centrale tra le destinazioni più interessanti per un trasferimento all'estero.

Espatriare in Costa Rica con il visto per nomadi digitali

Il governo costaricano ha lanciato nel 2021 il visto per nomadi digitali, in vigore dal 2022, e in poco tempo ha conquistato chi lavora da remoto o gestisce un'attività in proprio. Il visto consente di soggiornare per un anno nel Paese (rinnovabile una volta), a condizione di percepire almeno 3.000 dollari al mese e di lavorare per aziende estere. Le spese per il visto ammontano a 100 dollari.

I nomadi digitali beneficiano di vantaggi tutt'altro che trascurabili: nessun dazio doganale per l'importazione dell'attrezzatura di lavoro (informatica, fotografica, ecc.), nessuna imposta sul reddito, possibilità di aprire un conto bancario (un vantaggio per chi desidera in seguito stabilirsi in modo duraturo in Costa Rica)… Questi motivi, però, contano meno delle ragioni che spingono davvero a scegliere il Costa Rica. Il calore umano e la solidarietà dei costaricani colpiscono gli expat. Molti sottolineano anche la ricchezza culturale e la varietà del patrimonio e dei paesaggi.

Lavorare e vivere in Costa Rica

Vuoi stabilirti in modo duraturo in Costa Rica ? L'impresa può rivelarsi impegnativa, ma non impossibile. Ottenere un visto di lavoro è più semplice per gli espatriati altamente qualificati. Esistono diversi siti (Glassdoor, LinkedIn…) che pubblicano offerte per expat che parlano inglese, ma la conoscenza dello spagnolo è altamente consigliata. Lo spagnolo, infatti, è la lingua ufficiale del Costa Rica. Uno straniero che desidera trasferirsi in modo stabile ha quindi tutto l'interesse a impararla. L'inglese è la seconda lingua più parlata nel Paese: più precisamente, si tratta dell'inglese creolo.

L'inglese americano è comunque compreso (il Costa Rica è una terra di immigrazione e accoglie numerosi cittadini stranieri). La conoscenza della lingua ufficiale e delle lingue più diffuse facilita l'integrazione e aumenta le possibilità di trovare lavoro. Il settore tecnologico (informatica, sviluppo software, cybersicurezza…), la sanità, il turismo e l'istruzione rientrano tra i settori che assumono. Gli espatriati qualificati possono anche orientarsi verso le organizzazioni internazionali con sede in Costa Rica (in genere a San José, la capitale). Lo sviluppo della propria rete di contatti prima della partenza aiuta a favorire l'inserimento professionale.

Il Costa Rica è una destinazione adatta anche alle famiglie. Sul fronte dell'istruzione, le opzioni sono diverse: scuola locale (insegnamento in spagnolo), scuola internazionale, istituti pubblici o privati. I bambini e i ragazzi che non parlano spagnolo possono scegliere una scuola internazionale con programma bilingue.

Andare in pensione in Costa Rica

Il Costa Rica, apprezzato da nomadi digitali e lavoratori stranieri, è una meta molto amata anche dai pensionati. Paesaggi da sogno, clima piacevole, infrastrutture e sistema sanitario di qualità… Tamarindo, Quepos, Puerto Viejo, San José, Escazú, Grecia, Athenas e Cartago rientrano tra le città migliori in cui trascorrere la pensione. Queste località sono consigliate anche a chi desidera espatriare con la famiglia.

I pensionati che vogliono trasferirsi in Costa Rica possono optare per il visto Pensionado. Questo visto temporaneo (2 anni) è rinnovabile e può aprire la strada alla residenza permanente. Il visto è destinato agli espatriati che percepiscono una pensione di almeno 1.000 dollari al mese. Il visto Pensionado è l'opzione preferita dai pensionati stranieri che desiderano vivere stabilmente in Costa Rica.

Una qualità di vita incomparabile

La cultura costaricana invita ad abbracciare la filosofia della «Pura Vida» (vita pura). La Pura Vida è un vero e proprio stile di vita, fa parte della quotidianità e si esprime pienamente nella dimensione comunitaria tanto cara ai costaricani. Il tempo libero ha un grande valore e i locali lo sanno bene. Il loro modo di vivere spinge a ritrovare il contatto con gli altri (la comunità) e con la natura: ci si rilassa di più se si può passeggiare nella foresta, camminare per parchi e giardini… Il Costa Rica offre paesaggi rigogliosi, perfetti per staccare la spina. Attività ricreative e iniziative culturali non mancano. Gli espatriati sono tra i primi ad apprezzare questo stile di vita, in cui la comunità ha un ruolo centrale. Il Paese sa preservare i legami sociali e facilitare l'integrazione. Il Costa Rica merita davvero di essere annoverato tra i Paesi più felici del mondo.

Vuoi vivere anche tu la Pura Vida, per lavoro, studio o pensione? Leggi subito la nostra guida Vivere in Costa Rica! Troverai tutte le informazioni utili per preparare al meglio il trasferimento e vivere con serenità l'esperienza di espatrio in uno dei Paesi più felici al mondo.