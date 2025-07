Continuità educativa, anche tra un trasloco e l'altro

Per le famiglie che cambiano spesso Paese - come diplomatici, dirigenti internazionali o nomadi digitali - garantire una continuità scolastica può rivelarsi un'impresa tutt'altro che semplice. Passare, per esempio, dal sistema scolastico francese a quello indiano rappresenta una sfida importante, soprattutto quando il percorso scolastico dello studente è avviato.

"Mio marito cambia incarico ogni tre anni circa», racconta Claire, un'espatriata in India. «All'estero la rete dei licei francesi è davvero ben sviluppata, ma ci è capitato più volte di vivere in città dove non ce n'erano. Così abbiamo optato per una scuola online piuttosto che fisica, che ci assicura una certa coerenza nel percorso e nella lingua d'insegnamento".

Maggiore flessibilità nell'organizzazione quotidiana

Uno dei vantaggi più apprezzati della scuola online è la flessibilità che offre nella gestione della giornata. Parte delle lezioni può essere seguita in modalità asincrona (registrate e non in diretta), lasciando così piena libertà di organizzare il proprio tempo e far fronte a vari impegni.

Addio sveglie alle sei e mezza del mattino per prendere il pulmino scolastico. I genitori possono adattare i tempi dell'apprendimento ai ritmi biologici dei propri figli e organizzare con maggiore semplicità le attività extrascolastiche.

Ylan, uno studente di terza media, racconta: "Mi piace disegnare, leggere, fare sport, andare al cinema, coltivare piante, ascoltare musica… e mille altre cose. Studiare da casa mi fa risparmiare il tempo degli spostamenti, così sono molto più libero di dedicarmi a tutte queste passioni. Lo sport, ad esempio, non mi è mai piaciuto tanto come adesso. Da quando non mi sento più giudicato dai compagni - mi dicevano che ero scarso, che correvo piano o che ero brutto - ho ritrovato il piacere di muovermi. Faccio nuoto, corro e gioco un po' a tennis, e tutto questo mi dà davvero una grande soddisfazione.

Istruzione di qualità

Molti genitori evidenziano anche l'elevata qualità dell'insegnamento offerto dalle scuole online, purché si scelga un istituto serio, riconosciuto dallo Stato e con una buona reputazione. Queste scuole, spesso private, puntano molto sulla soddisfazione delle famiglie: la loro credibilità si basa infatti sul passaparola e sulla fiducia che riescono a costruire.

"So che non è così ovunque", racconta Anna, "ma nel nostro caso abbiamo avuto spesso problemi con la scuola pubblica: insegnanti assenti e non sostituiti, classi sovraffollate e con livelli troppo diversi tra gli alunni. Abbiamo optato per la scuola online quando siamo partiti per il Cile, e siamo davvero felici della scelta. I docenti sono molto attenti agli studenti, e quando un insegnante è assente viene sostituito in tempi ragionevoli".

Approccio più personalizzato

Studiare davanti a uno schermo non significa per forza perdere il contatto con i docenti. Anzi, molti genitori raccontano di aver trovato insegnanti più disponibili, presenti e capaci di creare un legame autentico con gli studenti.

Tante famiglie apprezzano l'approccio più personalizzato: lezioni in piccoli gruppi, tutor di riferimento, percorsi ad hoc che si adattano ai punti di forza e alle difficoltà di ogni ragazzo.

"Mio figlio maggiore ha 15 anni", racconta un genitore espatriato negli Emirati Arabi Uniti. "Abbiamo iniziato con l'istruzione parentale quando aveva cinque anni, a Singapore. Ci siamo trasferiti qui quando ne aveva sette. La nostra decisione è nata dal desiderio di offrirgli un'educazione su misura, capace di nutrire la sua curiosità e la voglia di imparare. Il motivo principale è stato quello di costruire un percorso educativo più adatto a lui".

Maggiore autonomia e senso di responsabilità

Non tutti gli studenti riescono a gestirsi facilmente da soli: alcuni hanno bisogno di una guida costante per restare motivati. La scuola online aiuta a sviluppare capacità fondamentali come l'autonomia, l'organizzazione e la disciplina. E sono qualità che accompagneranno i ragazzi per tutta la vita.

Un genitore lo conferma: "Per Erick, studiare a distanza ha fatto davvero la differenza. È diventato molto più autonomo, studia in modo efficace e ottiene risultati migliori. Ce ne siamo accorti anche durante il Brevet (simile all'esame di terza media): si era preparato con impegno e, grazie alla sua capacità di organizzarsi, è riuscito a superarlo senza difficoltà".

Gestire il tempo, imparare ad autovalutarsi, diventare più responsabili: sono competenze di cui le famiglie che hanno scelto l'istruzione online parlano spesso.

Apertura al mondo… anche da casa

Nonostante i pregiudizi, la scuola online favorisce la socializzazione. Le lezioni in videoconferenza, i forum tra studenti di tutto il mondo e i progetti di gruppo stimolano il confronto e la collaborazione.

"Chi pensa che studiare a casa porti a isolarsi, si sbaglia», dice un sedicenne che studia online da diversi anni. "Gli insegnanti sono sempre disponibili per rispondere alle nostre domande e ci seguono da vicino. Abbiamo creato un gruppo su Discord dove ci ritroviamo tutti: parliamo delle lezioni, ci aiutiamo e stringiamo anche delle vere amicizie. Alcuni ragazzi li ho conosciuti di persona, e sono diventati amici importanti".

Un risparmio… almeno in parte

La scuola online non è gratuita, è vero, ma ha costi decisamente più contenuti rispetto a molte scuole internazionali all'estero.

Per frequentare il CNED (Centro Nazionale Francese per l'Istruzione a Distanza), ad esempio, si spendono tra i 400 e gli 850 euro l'anno per le medie, e tra i 700 e i 1350 euro per il liceo, a seconda dell'opzione scelta. Secondo quanto riportato dall'International School Database, le scuole internazionali in presenza possono superare anche i 10.000 dollari l'anno.

La scuola online non è perfetta, ma grazie all'evoluzione degli strumenti digitali e al cambiamento delle abitudini, oggi rappresenta una soluzione educativa concreta, soprattutto per le famiglie degli espatriati.