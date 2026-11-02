Comment attirer les talents étrangers ? En coordination avec le ministère des Ressources Humaines et du Développement social, le ministère des Affaires étrangères a annoncé de nouvelles mesures pour améliorer l'accueil des talents étrangers.

Avant la mesure, les expats très qualifiés devaient attendre la finalisation de leur demande de visa de travail avant que leur famille ne les rejoigne. Désormais, ils peuvent faire venir les membres de leur famille tout en effectuant les démarches pour leur propre visa de travail.

Les membres de la famille éligibles sont : le conjoint, les filles célibataires et les fils de moins de 25 ans. Ils pourront recevoir leur visa d'entrée pendant l'établissement le visa de travail de l'expatrié. Les formalités concernant leur permis de résidence pourront être finalisées après leur entrée sur le territoire.

















