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L'Arabie saoudite facilite l'installation des talents étrangers et de leur famille

Actualités 1 min de lecture
L'Arabie saoudite facilite l'installation des talents étrangers et de leur famille© ayman-zaid / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaq

Réaliser ses démarches de visa de travail tout en faisant venir sa famille. C'est la nouvelle possibilité qu'offre le ministère des Affaires étrangères aux expatriés très qualifiés, depuis le 6 octobre. Objectif : faciliter davantage leur installation dans le pays et améliorer leur qualité de vie.

Comment attirer les talents étrangers ?  En coordination avec le ministère des Ressources Humaines et du Développement social, le ministère des Affaires étrangères a annoncé de nouvelles mesures pour améliorer l'accueil des talents étrangers.

Avant la mesure, les expats très qualifiés devaient attendre la finalisation de leur demande de visa de travail avant que leur famille ne les rejoigne. Désormais, ils peuvent faire venir les membres de leur famille tout en effectuant les démarches pour leur propre visa de travail.

Les membres de la famille éligibles sont : le conjoint, les filles célibataires et les fils de moins de 25 ans. Ils pourront recevoir leur visa d'entrée pendant l'établissement le visa de travail de l'expatrié. Les formalités concernant leur permis de résidence pourront être finalisées après leur entrée sur le territoire. 






 


 

Sources :

Visas
Arabie Saoudite
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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