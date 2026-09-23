Les enfants ont tendance à se faire des amis plus facilement. Ils n'ont pas besoin de parler de la météo pour briser la glace, ni même d'avoir beaucoup de points communs. Il suffit souvent d'être au même endroit au même moment, comme dans une aire de jeux, pour créer un lien qui a de fortes chances de durer des années. Mais s'expatrier peut compliquer les choses. Les enfants se retrouvent dans un nouvel environnement, parfois confrontés à une nouvelle langue et entourés d'enfants aux habitudes et comportements différents. Alors, que pouvez-vous faire pour faciliter cette transition et aider vos enfants à socialiser à l'étranger ?

Cerner leur personnalité Les enfants sont tous différents. Comme le raconte Alina, une expatriée russe aux États-Unis, dans notre article « Enfants expatriés : où est leur chez soi ? » : « Tout dépend de vos enfants. Je ne pense pas qu'il existe un conseil universel qui fonctionne pour tout le monde. Mon fils, lui, ne semble pas vraiment gêné par nos déménagements. Il a cinq ans et se fait des amis très facilement. Il suffit qu'il entre dans une pièce, qu'il fasse rire tout le monde, et voilà, il a déjà de nouveaux meilleurs amis. Ma fille, elle, est très différente. Elle a besoin d'un cadre et de repères ; elle me ressemble davantage. Elle aime que les choses soient organisées et stables. Elle nous a d'ailleurs dit très clairement qu'elle ne voulait plus déménager parce qu'elle a un « petit copain ». Heureusement, nous ne prévoyons pas d'autre déménagement pour les dix prochaines années. » Les enfants qui sont de véritables « papillons sociaux » voient souvent les nouveaux endroits comme des occasions de se faire de nouveaux amis. Pour eux, intégrer une nouvelle école ou une nouvelle maternelle peut être un moment heureux, une occasion de briller. La barrière de la langue peut temporairement compliquer les choses. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, certains parents voient leurs enfants s'épanouir même avec une connaissance limitée de la langue. « J'étais vraiment inquiet à l'idée de savoir comment mon fils allait s'en sortir pendant notre première année en Chine ; il avait quatre ans et ne parlait pas un mot de chinois. Nous pensions avoir un peu de temps avant qu'il commence l'école pour rattraper un peu son retard. Mais dès son premier jour à la maternelle, il est rentré à la maison en parlant d'un meilleur ami », raconte Dan, un expatrié britannique en Chine. Chez les enfants, en particulier les plus jeunes, la langue passe souvent au second plan. Ils se rencontrent et apprennent à se connaître par le jeu, une bonne partie de la communication étant non verbale. De plus, pour beaucoup d'enfants, rencontrer quelqu'un qui ne parle pas leur langue suscite davantage de curiosité et d'intérêt que de gêne (contrairement aux adultes, chez qui c'est plus fréquent). C'est pourquoi un jeune enfant venu d'un autre pays peut rapidement devenir le centre de l'attention et se faire des amis facilement. Si certains enfants sont très ouverts aux interactions sociales, d'autres sont plus réservés. Il peut leur falloir plus de temps pour s'intégrer, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont malheureux pour autant. En tant que parent, il est naturel de vouloir que votre enfant s'intègre tout de suite, mais s'il est plus lent et plus sélectif dans le choix de ses amis, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Les amitiés qu'il finira par nouer pourront s'avérer plus solides et durables. Le rôle du parent est ici de bien connaître son enfant et de lui laisser l'espace nécessaire pour créer de nouveaux liens naturellement. À lire également Comment choisir où élever ses enfants à l'étranger

« Tout est une question d'âge » Un expatrié a partagé sur Reddit : « J'ai déménagé plusieurs fois à l'international (dans plusieurs pays, dont au Moyen-Orient) avec ma fille, qui avait 2 ans au départ. Elle a tellement aimé ce mode de vie qu'elle a fait carrière à l'international (à l'ONU), puis a élevé ses deux enfants en Afrique, au Moyen-Orient, et vit aujourd'hui en Amérique latine. Vos enfants tireront énormément de bénéfices de cette expérience, alors ne vous inquiétez pas. » De nombreux expatriés partis avec de jeunes enfants constatent que l'adaptation et la socialisation se sont faites naturellement pour eux. Ils n'ont pas eu besoin d'intervenir directement. Tout s'est joué lors de la création d'occasions de rencontrer d'autres enfants. « J'ai déménagé en Suisse avec mes enfants quand ils avaient 2 et 4 ans. Cela fait maintenant deux ans que nous sommes ici. Ça a été formidable ! Ils ont eu tellement d'occasions incroyables, ils se sont fait des amis, ont vécu des expériences géniales et ont appris la langue à une vitesse incroyable », raconte un autre expatrié. Puis viennent les adolescents. Là, de nombreux parents expatriés admettent volontiers leur impuissance et soulignent l'inutilité d'adopter une véritable stratégie. À l'adolescence, les amitiés ne se limitent plus à avoir quelqu'un avec qui jouer ; elles font désormais partie de leur identité. Les liens sociaux apportent du réconfort, de la reconnaissance et de la sécurité. Abandonner ce réseau représente, pour un adolescent, un véritable retour à la case départ. C'est pourquoi de nombreux parents expatriés décrivent l'adolescence comme l'une des périodes les plus difficiles à traverser lors d'un déménagement. Les communautés d'expatriés en ligne regorgent de témoignages de parents affirmant que partir avec un adolescent de 14 ou 16 ans a été l'expérience la plus éprouvante de leur vie. Certains, qui ont vécu cette épreuve, conseillent tout simplement d'y réfléchir à deux fois. « Quatorze ans, c'est vraiment le pire moment pour s'expatrier avec un enfant. Avant ou après, une fois qu'il est à l'université, ce serait bien plus simple. » D'autres restent plus optimistes, tout en reconnaissant que déménager à cet âge demande beaucoup d'efforts. Certains adolescents finissent par porter un regard positif sur cette expérience, appréciant les occasions et l'ouverture d'esprit qu'elle leur a apportées. « Déménager avec des adolescents, c'est difficile. Ce qui a fonctionné pour nous, c'est simplement d'être honnêtes. Nous leur avons dit que nous envisagions de vivre dans un nouveau pays dès que l'idée nous est venue, et nous leur avons laissé le temps de mener leurs propres recherches. Ils ont commencé à discuter avec d'autres enfants du groupe de discussion de l'école et ont identifié des endroits qu'ils souhaitaient visiter. Ils ont aimé faire partie du processus. Je pense que ça les a aidés à s'adapter plus vite », raconte Paula, une expatriée polonaise aux États-Unis. C'est un conseil qui revient souvent chez les familles expatriées : impliquer autant que possible ses adolescents dans la prise de décision. Cela leur redonne un sentiment de contrôle et les aide à percevoir ce changement comme un choix plutôt que comme quelque chose qui leur est imposé. La socialisation reste l'aspect le plus délicat d'un déménagement avec un adolescent. À cet âge, l'adaptation est souvent imprévisible. Il est important de prendre le temps d'observer, avec discrétion, comment vos enfants vivent la situation, et d'encourager le dialogue.

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« Occupez-les, tout simplement » « Dès notre arrivée à Phuket, dès le deuxième jour, je rencontrais déjà d'autres parents à l'école et j'observais ce que faisaient les enfants. Nous les avons ensuite inscrits à la natation, au football et même à un cours de cuisine thaïlandaise pour enfants. Je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux ; c'est une distraction, certes, mais utile. Occupez-les, tout simplement. Quand les enfants trouvent quelque chose qu'ils aiment, ils s'enthousiasment, ils se font des amis plus facilement, tout s'améliore. Il suffit de trouver ce qui leur plaît », explique Aylin, une expatriée turque en Thaïlande. Cette stratégie semble fonctionner dans de nombreuses familles. Plutôt que de simplement dire à vos enfants de se faire des amis, vous créez pour eux des environnements propices où cela se fait naturellement. Un bon point de départ consiste à dresser une liste de toutes les activités amusantes que votre enfant pourrait pratiquer dans votre nouvelle destination. Si son âge le permet, il peut même vous aider à choisir celles qui l'intéressent le plus. À lire également Alimentation des enfants : comment s'adapter en expatriation ? « Nous nous sommes servis des anciens amis pour en créer de nouveaux » Rhina, une expatriée polonaise aux États-Unis, nous explique comment ses enfants se sont fait de nouveaux amis grâce à des personnes qu'ils connaissaient déjà : « Nos enfants sont plus âgés. Quand nous sommes partis, nous avons veillé à ce qu'ils gardent le contact avec leurs amis restés au pays : appels vidéo réguliers, groupes de discussion. Une fois arrivés dans leur nouvelle école, ils ont commencé à appeler souvent leurs amis, à leur raconter des histoires, à parler des nouveaux camarades qu'ils avaient rencontrés, à rire ensemble ; ils leur demandaient aussi des conseils. Les enfants se comprennent entre eux ; ils peuvent être d'une aide précieuse ici. Alors, nous nous sommes servis des anciens amis pour en créer de nouveaux. » Déménager à l'étranger ne signifie pas forcément perdre le contact. Il existe tant de moyens de rester en lien, et les enfants savent souvent mieux les utiliser que nous. Le rôle des parents ici est peut-être d'expliquer l'importance de préserver ces liens et d'encourager une communication régulière. « Ils réagissent à votre énergie » Les enfants sont généralement très perspicaces. Si vous êtes stressé, vous avez peur ou vous êtes en colère, ils le ressentiront et éprouveront probablement les mêmes émotions. Un déménagement est souvent une expérience complexe et chargée d'émotions pour tout le monde. Mais si vous parvenez à vous concentrer sur une organisation positive et à leur parler calmement, ils puiseront dans votre confiance. Un expatrié partage sur Reddit : « J'ai l'impression qu'ils réagissent tout simplement à votre énergie. Si vous êtes enthousiaste et leur expliquez à quel point ce sera génial, ils le seront aussi. Si vous êtes inquiet et effrayé, ils le seront également. » À lire également Enfants expatriés : où est leur chez-soi ?

Vous vivez cette aventure ensemble « Pour nous, tout tourne autour de la famille. Nous déménageons en famille. Nous partageons les bons moments comme les difficultés. Nous avons dit à nos enfants que nous allions aussi devoir commencer de nouveaux emplois et rencontrer de nouvelles personnes. Nous avons été très clairs : c'est toute la famille qui traverse ce changement ensemble, et nous sommes tous là les uns pour les autres, à tout moment. Nos garçons ont 9 et 11 ans, et à cet âge, je veux leur apprendre qu'ils peuvent venir nous voir s'ils ont des questions ou des problèmes. S'ils se sentent seuls, ils doivent savoir qu'il n'y a aucun mal à nous en parler. Et nous trouverons une solution ensemble », raconte Valérie, une Française qui s'est récemment installée à Hong Kong. Créer un espace de confiance où l'on peut évoquer ses difficultés, y compris en matière de socialisation, est quelque chose que vous pouvez mettre en place avant le départ. Même si le nouvel environnement paraît d'abord étranger et difficile, disposer d'un réseau de soutien fiable à la maison peut se révéler précieux pour un enfant. Et comprendre qu'il n'est pas le seul à devoir s'adapter peut rapidement atténuer le sentiment de solitude, avant même qu'il ne s'installe.