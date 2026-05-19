Le pays mise en effet sur plusieurs atouts : des cliniques privées modernes, un cadre de vie attractif, une population bilingue, ainsi que sur une stabilité politique reconnue et une position stratégique au cœur de l'océan Indien. L'objectif est clair : faire de Maurice un hub régional de santé capable d'attirer des patients venus d'Afrique subsaharienne, des îles voisines, du Moyen-Orient, ainsi que de La Réunion et de Mayotte.

Mais derrière cette ambition, la réalité du système de santé mauricien reste plus complexe, et les expatriés qui vivent sur l'île le savent bien. Car lorsqu'on parle de santé à Maurice, il existe souvent un écart entre l'image projetée et l'expérience quotidienne des résidents étrangers.

La santé : une question centrale pour les expatriés à Maurice

Pour les expatriés, la qualité des soins reste l'un des critères les plus importants avant une installation durable à Maurice. Retraités, familles avec enfants, entrepreneurs ou nomades digitaux veulent avant tout savoir si les infrastructures sont fiables, s'ils peuvent accéder rapidement à des spécialistes, ce qui se passe en cas d'urgence, si les soins sont financièrement accessibles, et s'il faut parfois partir à l'étranger pour certaines opérations.

Dans la pratique, la majorité des expatriés utilise presque exclusivement le secteur privé. Même si les hôpitaux publics restent légalement accessibles à tous les résidents, y compris les étrangers en possession d'un titre de séjour valide, ils souffrent encore de plusieurs difficultés bien connues, à savoir la surcharge des services, le manque de personnel, des délais d'attente parfois longs, des équipements limités dans certaines spécialités sans oublier la barrière linguistique en créole mauricien pour les non-francophones.

Les cliniques privées offrent généralement une meilleure expérience : des rendez-vous rapides, des infrastructures modernes, un suivi plus personnalisé et une communication facilitée en français ou en anglais. Les principales structures privées de référence pour les expatriés sont concentrées dans le Nord et le Centre, notamment à Moka et dans les Plaines-Wilhems.

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Un système correct pour les soins courants

Pour la médecine générale et les soins du quotidien, de nombreux expatriés estiment que Maurice offre un niveau de soins satisfaisant. Il est relativement simple de consulter un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue, un dentiste, un dermatologue, ou encore certains spécialistes, comme des cardiologues ou des ophtalmologues, dans les cliniques privées. Les délais de rendez-vous sont souvent bien inférieurs à ceux observés en France ou en Belgique.

L'accès rapide aux médecins est d'ailleurs l'un des points le plus souvent soulignés par les résidents étrangers. Julien, qui vit à Maurice depuis 19 ans, explique qu'il utilise presque exclusivement les services privés : « Oui, pratiquement sans exception, à part quelques fois, comme à l'hôpital des yeux à Moka ». Il reconnaît également une amélioration progressive du système privé : « En 19 ans passés à Maurice, on voit que l'on est de mieux en mieux traités à Maurice, et surtout que l'on peut facilement avoir un rendez-vous avec un médecin spécialiste, chose devenue très difficile en France. »

Cette rapidité d'accès aux soins constitue aujourd'hui l'un des principaux avantages de Maurice pour les expatriés en provenance de pays où les systèmes de santé sont sous tension.

Les tarifs des soins privés : ce qu'il faut savoir

Un aspect dont on parle rarement : les tarifs pratiqués dans le secteur privé mauricien. À titre indicatif, une consultation chez un généraliste coûte entre 600 Rs et 1 200 Rs (soit environ 12 à 24 €), tandis qu'une consultation chez un spécialiste se situe entre 1 200 Rs et 3 000 Rs. Une nuit en clinique privée en chambre individuelle peut, quant à elle, osciller entre 6 000 Rs et 15 000 Rs selon l'établissement.

Les soins dentaires constituent souvent l'un des postes les plus intéressants sur le plan financier. Un détartrage coûte entre 1 500 et 3 500 Rs, et un implant dentaire entre 25 000 Rs et 45 000 Rs, soit environ 500 à 900 €, deux fois moins cher qu'en Europe. Julien en témoigne directement : « On m'a posé un implant dentaire il y a quelques années ; de ce que j'ai compris, cela m'aurait coûté le double en Europe. »

Ces tarifs restent globalement inférieurs à ceux pratiqués en Europe occidentale pour des soins équivalents, mais peuvent rapidement s'accumuler en cas d'hospitalisation prolongée ou de traitement lourd. C'est la principale raison pour laquelle l'assurance santé internationale est considérée comme indispensable par la quasi-totalité des expatriés.

Mais les limites apparaissent rapidement pour les cas complexes

La réalité devient plus nuancée dès que les besoins médicaux sont lourds ou très spécialisés. De nombreux expatriés savent qu'en cas de problème grave, qu'il s'agisse d'un accident sévère, d'un cancer, d'une chirurgie cardiaque complexe, d'une neurochirurgie ou d'un greffe d'organe, une évacuation médicale à l'étranger peut s'avérer nécessaire. Les destinations les plus fréquentes restent La Réunion, l'Afrique du Sud (notamment Johannesburg et Le Cap), l'Inde (Chennai et Mumbai) et, parfois, l'Europe ou Dubaï.

Cette situation alimente une certaine méfiance chez plusieurs résidents étrangers. Béatrice, expatriée à Maurice, estime que les ambitions du pays en matière de tourisme médical restent prématurées : « À mon humble avis, c'est prématuré. Les Mauriciens vont se faire soigner à l'étranger dès qu'ils le peuvent financièrement, ou les hôpitaux mauriciens les envoient à l'étranger lorsque le système actuel ne peut pas les soigner. » Même constat plus critique chez Julien : « Absolument pas, je ne le recommande pas. Les expériences familiales me l'ont encore récemment démontré. »

Les retraités, eux, insistent régulièrement sur l'importance de vérifier, avant l'installation, que leur condition médicale peut être prise en charge localement. Michel, installé à Tamarin depuis trois ans avec sa femme, illustre bien cette réalité : « Avant de partir, on a passé six mois à éplucher la question médicale. J'ai un suivi cardiologique depuis quelques années, et c'était notre principale préoccupation. Sur place, on a trouvé un cardiologue compétent en clinique privée ; les rendez-vous sont rapides et les examens courants se font sans problème. Mais quand mon généraliste a évoqué l'éventualité d'une intervention plus lourde, il nous a clairement dit que cela se ferait à La Réunion ou en Afrique du Sud. On le savait, on s'y était préparé. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne assurance et de ne pas se faire des illusions sur ce que l'île peut ou ne peut pas faire. »

Ces témoignages reflètent une réalité souvent évoquée discrètement au sein des communautés expatriées : Maurice peut répondre efficacement à de nombreux besoins médicaux courants, mais les limites du système demeurent clairement visibles pour certaines pathologies complexes ou nécessitant un plateau technique très spécialisé.

L'assurance santé internationale : un indispensable

La quasi-totalité des expatriés installés durablement à Maurice souscrit une assurance santé internationale privée, considérée comme non négociable pour couvrir les hospitalisations, les chirurgies, les soins d'urgence et, surtout, les évacuations médicales, dont le coût peut aller de 15 000 à 30 000 € sans couverture adéquate.

Le budget annuel varie sensiblement selon l'âge et le niveau de couverture souhaité. Un jeune adulte de 25 à 35 ans peut s'en sortir avec 800 à 1 500 € par an pour une couverture de base, tandis qu'un adulte de 40 à 50 ans devra plutôt prévoir entre 1 500 et 3 000 €. Pour les retraités âgés de 60 à 70 ans, la facture grimpe souvent entre 3 000 et 6 000 € par an, voire davantage selon l'état de santé et les antécédents médicaux. Ces montants augmentent significativement si l'on souhaite inclure des soins dentaires ou optiques complets, ou une couverture de maternité.

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Un tourisme médical encore très ciblé

Maurice ne rivalise pas aujourd'hui avec les grandes puissances du tourisme médical comme l'Inde, la Thaïlande ou la Turquie. Ces pays disposent d'infrastructures hospitalières beaucoup plus vastes, de nombreuses accréditations internationales, dont la Joint Commission International, notamment, de coûts souvent plus bas et d'une longue expérience dans l'accueil de patients étrangers, avec des équipes pluridisciplinaires rodées aux protocoles internationaux. Julien le reconnaît lui-même : « C'est l'ambition, en tout cas, surtout pour les pays avoisinants. D'ici à ce qu'un Européen vienne se faire opérer à Maurice, il y aura du chemin à parcourir. »

En revanche, certains segments semblent déjà bien positionnés. Les soins dentaires, comprenant des implants, des facettes et des couronnes, sont souvent deux fois moins chers qu'en Europe. La chirurgie esthétique et cosmétique attire déjà quelques patients régionaux. L'ophtalmologie, avec la chirurgie réfractive et le traitement de la cataracte, constitue un autre créneau porteur. Les séjours de bien-être et de convalescence, combinant soins et hébergement hôtelier dans un cadre tropical, représentent sans doute le positionnement le plus naturel pour l'île. La procréation médicalement assistée est, quant à elle, un secteur en développement, encore peu connu mais à surveiller.

Autre problème structurel parmi les plus sérieux du système de santé mauricien : la pénurie de professionnels qualifiés. Le pays manque de médecins spécialistes dans de nombreuses disciplines, d'infirmiers et d'aides-soignants, de techniciens médicaux en radiologie, en laboratoire ou en anesthésie, et, plus généralement, de personnel hospitalier expérimenté. Plusieurs professionnels mauriciens quittent également l'île pour travailler à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie, attirés par de meilleures conditions salariales et de meilleures perspectives de carrière. Ce phénomène de fuite des cerveaux médicaux fragilise les ambitions du pays en matière de tourisme médical : il est difficile d'attirer des patients étrangers si les ressources humaines font défaut.

Si Maurice possède de vrais atouts pour développer certains segments du tourisme médical, la réalité du terrain reste plus nuancée et plus honnête que l'image parfois véhiculée par les communications officielles. Vivre à Maurice implique donc une stratégie médicale réfléchie et anticipée.