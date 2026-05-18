Vitesse et flexibilité

Les clients peuvent désormais doubler leur vitesse, passant de 50 à 100 Mbps, pour seulement Rs 100 de plus par mois. De plus, les upgrades vers les offres supérieures se font désormais sans engagement contractuel de 12 mois, offrant ainsi une liberté totale aux utilisateurs.

Éliminer les zones mortes

Afin de garantir une couverture optimale, Mauritius Telecom facilite l'accès au Smart Wi-Fi avec l'installation gratuite et des facilités de paiement sans intérêt sur 24 mois. Pour une résilience maximale, des solutions comme my.t everywhere assurent une connectivité 5G continue, tandis que des mini-UPS prennent le relais en cas de coupure d'électricité.

Bilan de préparation

Les utilisateurs sont invités à effectuer un « WFH Readiness Check » pour évaluer la capacité de leur connexion actuelle sur https://www.myt.mu/home/wfh-readiness .