Entrée express : les nouvelles catégories

Le Canada peaufine sa « Stratégie d'attraction des talents internationaux ». 4 nouvelles catégories permettront aux expatriés très qualifiés d'immigrer au Canada via le programme Entrée express :

Les médecins étrangers ayant déjà travaillé au Canada .

. Les professionnels étrangers expérimentés dans le secteur des transports (notamment le pilotage), de la mécanique aéronautique et de l'inspection.

Les cadres supérieurs et chercheurs ayant au moins une expérience professionnelle au Canada.

Les militaires étrangers très qualifiés qui possèdent une offre d'emploi des Forces armées canadiennes pour « occuper des postes clés » : (médecins, pilotes…).

A lire également Réduction historique de l'immigration temporaire au Canada entre 2026 et 2028

Catégories présentes en 2025 et renouvelées en 2026

Ces nouvelles catégories s'ajoutent à celles déjà mises en place en 2025. Le processus de sélection (rondes d'invitation) continue donc pour :

Les expatriés ayant une solide expertise en français.

Les professionnels de santé étrangers (médecins, infirmiers praticiens, chiropraticiens, dentistes, pharmaciens, psychologues)

Les étrangers expérimentés dans les métiers de l'éducation.

Les talents étrangers spécialisés dans les sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM)

Les métiers spécialisés, techniques (charpentier, plombier, machiniste…).

Pour ces catégories, les expatriés devront désormais justifier d'un an minimum d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité recherché, contre 6 mois auparavant. L'exécutif justifie le durcissement qui permettra, selon lui, de sélectionner les meilleurs profils, mais aussi d'augmenter les chances de réussite des talents étrangers.

Liens utiles :

Candidater pour Entrée express

Entrée express : vérifier son expérience de travail qualifié