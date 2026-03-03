Par le biais d'un communiqué de presse, le Canada annonce que de nouvelles catégories ont été créées au sein du programme Entrée express . L'objectif : continuer d'attirer les meilleurs talents étrangers, dans un marché international du travail de plus en plus concurrentiel. Voici ce que vous devez savoir.
Entrée express : les nouvelles catégories
Le Canada peaufine sa « Stratégie d'attraction des talents internationaux ». 4 nouvelles catégories permettront aux expatriés très qualifiés d'immigrer au Canada via le programme Entrée express :
- Les médecins étrangers ayant déjà travaillé au Canada.
- Les professionnels étrangers expérimentés dans le secteur des transports (notamment le pilotage), de la mécanique aéronautique et de l'inspection.
- Les cadres supérieurs et chercheurs ayant au moins une expérience professionnelle au Canada.
- Les militaires étrangers très qualifiés qui possèdent une offre d'emploi des Forces armées canadiennes pour « occuper des postes clés » : (médecins, pilotes…).
Catégories présentes en 2025 et renouvelées en 2026
Ces nouvelles catégories s'ajoutent à celles déjà mises en place en 2025. Le processus de sélection (rondes d'invitation) continue donc pour :
- Les expatriés ayant une solide expertise en français.
- Les professionnels de santé étrangers (médecins, infirmiers praticiens, chiropraticiens, dentistes, pharmaciens, psychologues)
- Les étrangers expérimentés dans les métiers de l'éducation.
- Les talents étrangers spécialisés dans les sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM)
- Les métiers spécialisés, techniques (charpentier, plombier, machiniste…).
Pour ces catégories, les expatriés devront désormais justifier d'un an minimum d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité recherché, contre 6 mois auparavant. L'exécutif justifie le durcissement qui permettra, selon lui, de sélectionner les meilleurs profils, mais aussi d'augmenter les chances de réussite des talents étrangers.
Liens utiles :
Candidater pour Entrée express
Entrée express : vérifier son expérience de travail qualifié