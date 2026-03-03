Menu
Nouvelles catégories dans le programme Entrée express Canada

Actualités
formulaire de visa canadien
Mehaniq41 / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 03 Mars 2026

Par le biais d'un communiqué de presse, le Canada annonce que de nouvelles catégories ont été créées au sein du programme Entrée express . L'objectif : continuer d'attirer les meilleurs talents étrangers, dans un marché international du travail de plus en plus concurrentiel. Voici ce que vous devez savoir.

Entrée express : les nouvelles catégories

Le Canada peaufine sa « Stratégie d'attraction des talents internationaux ». 4 nouvelles catégories permettront aux expatriés très qualifiés d'immigrer au Canada via le programme Entrée express :

  • Les médecins étrangers ayant déjà travaillé au Canada.
  • Les professionnels étrangers expérimentés dans le secteur des transports (notamment le pilotage), de la mécanique aéronautique et de l'inspection.
  • Les cadres supérieurs et chercheurs ayant au moins une expérience professionnelle au Canada.
  • Les militaires étrangers très qualifiés qui possèdent une offre d'emploi des Forces armées canadiennes pour « occuper des postes clés » : (médecins, pilotes…).

Catégories présentes en 2025 et renouvelées en 2026

Ces nouvelles catégories s'ajoutent à celles déjà mises en place en 2025. Le processus de sélection (rondes d'invitation) continue donc pour :  

  • Les expatriés ayant une solide expertise en français.
  • Les professionnels de santé étrangers (médecins, infirmiers praticiens, chiropraticiens, dentistes, pharmaciens, psychologues)
  • Les étrangers expérimentés dans les métiers de l'éducation.
  • Les talents étrangers spécialisés dans les sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM)
  • Les métiers spécialisés, techniques (charpentier, plombier, machiniste…).

Pour ces catégories, les expatriés devront désormais justifier d'un an minimum d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité recherché, contre 6 mois auparavant. L'exécutif justifie le durcissement qui permettra, selon lui, de sélectionner les meilleurs profils, mais aussi d'augmenter les chances de réussite des talents étrangers.

A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

