Menu
Expat.com
Rechercher
Magazine
Rechercher

Accès plus strict à la résidence permanente en Finlande

Actualités
Helsinki
Great_bru / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 18 Février 2026

Depuis le 8 janvier 2026, de nouvelles règles, plus strictes, encadrent l'accès à la résidence permanente. Parmi les nouveautés : des tests de langue renforcés et une obligation de séjour plus longue.

La nouvelle loi sur les étrangers adoptée par la Finlande durcit les conditions d'accès à la résidence permanente (permis P). Les changements s'accompagnent d'une hausse de frais de traitement : 380 euros pour les demandes de résidence effectuées en ligne, et 600 euros pour les demandes papier (+58 %).

Ce qui change

  • Le délai minimal de résidence continue pour demander la résidence permanente passe de 4 à 6 ans.
  • Le niveau de langue exigé pour candidater est relevé au niveau B1, en finnois ou en suédois. Ce niveau correspond au niveau « indépendant ».
  • Le candidat apportera la preuve qu'il occupe un emploi rémunéré depuis au moins 2 ans.

Exceptions 

Les étrangers bien intégrés pourront continuer de demander la résidence permanente après 4 ans de séjour, s'ils remplissent l'une des 3 conditions exigées :

  • Détenir un master ou un doctorat agréé par les autorités finlandaises, et justifier de 2 ans d'expérience professionnelle.
  • Gagner au moins 40 000 euros par an.
  • Avoir un niveau de langue B2 (avancé) et 3 ans d'expérience professionnelle en Finlande.

Autres exceptions 

  • Les réfugiés dont le statut est reconnu par la Finlande gardent leurs droits.
  • Les enfants de moins de 18 ans continuent de bénéficier du permis de résidence de leurs parents.

Sources :

Visas
Finlande
A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

Commentaires

Plus d'articles

Simplifiez votre installation avec nos Guides de l'expatrié

Services indispensables pour votre expatriation

Choisissez la meilleure assurance santé
Protégez votre santé lors de votre nouvelle vie à l'étranger.
Trouvez le bon déménageur
Facilitez votre installation avec un expert du déménagement international.
Ouvrez un compte bancaire adapté
Choisissez une banque adaptée à votre mobilité internationale.
Réalisez un bilan fiscal
Mesurez l'impact fiscal de votre mobilité internationale.