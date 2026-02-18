Depuis le 8 janvier 2026, de nouvelles règles, plus strictes, encadrent l'accès à la résidence permanente. Parmi les nouveautés : des tests de langue renforcés et une obligation de séjour plus longue.
La nouvelle loi sur les étrangers adoptée par la Finlande durcit les conditions d'accès à la résidence permanente (permis P). Les changements s'accompagnent d'une hausse de frais de traitement : 380 euros pour les demandes de résidence effectuées en ligne, et 600 euros pour les demandes papier (+58 %).
Ce qui change
- Le délai minimal de résidence continue pour demander la résidence permanente passe de 4 à 6 ans.
- Le niveau de langue exigé pour candidater est relevé au niveau B1, en finnois ou en suédois. Ce niveau correspond au niveau « indépendant ».
- Le candidat apportera la preuve qu'il occupe un emploi rémunéré depuis au moins 2 ans.
Exceptions
Les étrangers bien intégrés pourront continuer de demander la résidence permanente après 4 ans de séjour, s'ils remplissent l'une des 3 conditions exigées :
- Détenir un master ou un doctorat agréé par les autorités finlandaises, et justifier de 2 ans d'expérience professionnelle.
- Gagner au moins 40 000 euros par an.
- Avoir un niveau de langue B2 (avancé) et 3 ans d'expérience professionnelle en Finlande.
Autres exceptions
- Les réfugiés dont le statut est reconnu par la Finlande gardent leurs droits.
- Les enfants de moins de 18 ans continuent de bénéficier du permis de résidence de leurs parents.
Sources :
- Visa HQ - Finland’s new permanent-residence rules raise bar to six-year stay and stricter language tests
- Info Finland - Permis de séjour permanent
- Visa HQ - Finland Raises Immigration Processing Fees as 2026 Tariff Takes Effect
- Centrarium - La Finlande modifiera ses règles en matière de permis de séjour à partir de 2026