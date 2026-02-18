La nouvelle loi sur les étrangers adoptée par la Finlande durcit les conditions d'accès à la résidence permanente (permis P). Les changements s'accompagnent d'une hausse de frais de traitement : 380 euros pour les demandes de résidence effectuées en ligne, et 600 euros pour les demandes papier (+58 %).

Ce qui change

Le délai minimal de résidence continue pour demander la résidence permanente passe de 4 à 6 ans.

Le niveau de langue exigé pour candidater est relevé au niveau B1, en finnois ou en suédois. Ce niveau correspond au niveau « indépendant ».

Le candidat apportera la preuve qu'il occupe un emploi rémunéré depuis au moins 2 ans.

Exceptions

Les étrangers bien intégrés pourront continuer de demander la résidence permanente après 4 ans de séjour, s'ils remplissent l'une des 3 conditions exigées :

Détenir un master ou un doctorat agréé par les autorités finlandaises, et justifier de 2 ans d'expérience professionnelle.

Gagner au moins 40 000 euros par an.

Avoir un niveau de langue B2 (avancé) et 3 ans d'expérience professionnelle en Finlande.

Autres exceptions