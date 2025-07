Pour demander un permis de travail postdiplôme (PTPD), les étudiants étrangers peuvent devoir présenter un diplôme figurant dans la liste CPE. La mise à jour du 4 juillet ajoute des programmes d'études supprimés par une précédente mise à jour (25 juin 2025). Pour répondre aux importantes pénuries de main-d'œuvre, le gouvernement a ajouté 119 domaines d'études, notamment dans la santé, l'éducation et les services sociaux. Il a supprimé 178 domaines d'études, dans les secteurs qui n'étaient plus en pénurie chronique de main-d'œuvre. Au total, on compte 920 programmes d'études admissibles au PTPD.

Une prochaine mise à jour est prévue pour début 2026. Les étudiants étrangers ayant demandé un permis d'études ou un PTPD et ayant suivi un programme ciblé par la suppression (donc, avant le 25 juin) restent éligibles.

Le gouvernement met toujours la priorité sur les domaines d'études en lien avec les secteurs sous forte tension. Les candidats étrangers au PTPD doivent donc choisir d'étudier dans un domaine lié à un emploi en manque chronique de main-d'œuvre. Sont concernés les étudiants étrangers ayant postulé depuis le 1ᵉʳ novembre 2024 (1er novembre inclus).