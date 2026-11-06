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Arabia Saudí facilita la instalación de talentos extranjeros y sus familias

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Arabia Saudí facilita la instalación de talentos extranjeros y sus familias© ayman-zaid / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Gestionar los trámites del visado de trabajo mientras se trae a la familia al país. Esta es la nueva posibilidad que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores a los expatriados altamente cualificados desde el 6 de octubre. El objetivo: facilitar aún más su instalación en el país y mejorar su calidad de vida.

¿Cómo atraer talento extranjero? El Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, ha anunciado nuevas medidas para mejorar la acogida de profesionales altamente cualificados que desean instalarse en el país.

Hasta ahora, los expatriados con este perfil tenían que esperar a que su solicitud de visado de trabajo quedara resuelta antes de poder reunirse con su familia. Con el nuevo sistema, ambos trámites pueden realizarse de forma simultánea: el profesional gestiona su visado de trabajo mientras sus familiares ya inician el proceso para entrar en el país.

Los familiares que pueden acogerse a esta medida son el cónyuge, las hijas solteras y los hijos menores de 25 años. Todos ellos podrán obtener su visado de entrada mientras se tramita el visado de trabajo del expatriado, y los trámites relacionados con su permiso de residencia se completarán una vez que hayan entrado en el territorio.

Fuentes:

Visados
visa
Arabia Saudita
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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