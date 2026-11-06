¿Cómo atraer talento extranjero? El Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social, ha anunciado nuevas medidas para mejorar la acogida de profesionales altamente cualificados que desean instalarse en el país.

Hasta ahora, los expatriados con este perfil tenían que esperar a que su solicitud de visado de trabajo quedara resuelta antes de poder reunirse con su familia. Con el nuevo sistema, ambos trámites pueden realizarse de forma simultánea: el profesional gestiona su visado de trabajo mientras sus familiares ya inician el proceso para entrar en el país.

Los familiares que pueden acogerse a esta medida son el cónyuge, las hijas solteras y los hijos menores de 25 años. Todos ellos podrán obtener su visado de entrada mientras se tramita el visado de trabajo del expatriado, y los trámites relacionados con su permiso de residencia se completarán una vez que hayan entrado en el territorio.