Y hay algo de lo que dependen muchas de esas tareas: la conexión a internet. Es fácil dejarla para después de aterrizar, pero resolverla antes de viajar puede simplificar mucho los primeros días. Maya Mobile conversó con expatriados para conocer las principales dificultades que enfrentaron durante su primer mes de vida en el extranjero. ¿Y uno de los obstáculos más comunes? Conseguir una tarjeta SIM local. Por eso, esta guía explica por qué sigue siendo un reto, qué conviene tener en cuenta al elegir una eSIM para expatriados y cómo mantenerte conectado mientras te instalas en tu nuevo destino.

Otra opción es utilizar tu SIM de origen con roaming internacional. Esto puede evitarte el papeleo durante unos días, pero también puede generar una factura muy elevada en poco tiempo. Además, no suele ser la alternativa más práctica para alguien que planea establecerse en otro país a largo plazo. Aquí es donde una eSIM puede resultar especialmente útil.

Así es fácil terminar en un círculo vicioso: necesitas conexión para gestionar una cita en el banco, buscar departamento o completar otros trámites, pero todavía no puedes conseguir una SIM local.

En muchos países, conseguir una SIM local puede implicar presentar un documento de identidad, tener una cuenta bancaria local e incluso contar con un comprobante de domicilio. Puede parecer un proceso sencillo si ya llevas un tiempo viviendo en el país. Sin embargo, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si aterrizaste hace apenas dos días y todavía te estás instalando.

¿Qué buscar en una eSIM para expatriados?

Si estás considerando una eSIM para mantenerte conectado durante tu mudanza, ¿qué deberías tener en cuenta antes de elegirla? No todas las eSIM están pensadas para las mismas necesidades. Lo que necesitas durante unas vacaciones de dos semanas puede ser muy diferente de lo que necesitas al mudarte a otro país por tiempo indefinido.

1. Sin complicaciones con el papeleo: una de las principales ventajas de una eSIM es que puedes configurarla en línea incluso antes de viajar. No necesitas identificación local, comprobante de domicilio ni una cuenta bancaria del país.

2. Datos ilimitados: si eliges un plan ilimitado, puedes utilizar tus datos sin tener que preocuparte por límites diarios inesperados mientras buscas vivienda, completas formularios o utilizas mapas.

3. Renovación automática para mayor tranquilidad: cuando estás organizando una mudanza que puede tomar semanas o meses, contar con una opción de renovación automática puede evitar que tengas que recordar manualmente cuándo termina cada plan.

4. Compatibilidad con una futura SIM local: cuando finalmente obtengas tu número local, no tendrás que eliminar tu eSIM. En dispositivos compatibles con doble SIM, ambas tarjetas SIM pueden utilizarse en paralelo.

5. Cobertura más allá de tu destino: si estás pensando en contratar una eSIM, revisa también su cobertura internacional. Puede ser útil si viajas a otro país o regresas temporalmente a casa.

6. Opciones para parejas o familias: no siempre te mudas solo a otro país. Si viajas en pareja o en familia, conviene comprobar qué opciones hay para gestionar la conectividad de varias personas.

¿Cómo puede ayudarte Maya Mobile durante una mudanza al extranjero?

Maya Mobile está pensada precisamente para cubrir esa necesidad, especialmente durante las primeras semanas de una mudanza al extranjero. Puedes preparar tu conexión antes de viajar y seguir utilizándola mientras completas tus trámites, te adaptas al trabajo y comienzas a establecer tu nueva rutina.

El plan de 30 días ofrece una opción de datos ilimitados y permite conectarse a redes 5G o LTE según la disponibilidad local. Si activas las opciones de renovación o recarga disponibles, puedes mantener tu conectividad durante el tiempo que la necesites sin tener que gestionar un nuevo plan cada pocos días.

También puede funcionar junto con una SIM local en dispositivos compatibles con doble SIM. Si te mudas en pareja o en familia, puedes gestionar varias eSIM desde una misma cuenta. Además, la cobertura internacional te permite seguir utilizando Maya cuando viajes a otros destinos compatibles mientras terminas de instalarte y adaptarte a tu nuevo país.

Tu primer mes en el extranjero: otros trámites que debes tener en cuenta

La conectividad es solo una parte de todo lo que tendrás que organizar durante una mudanza internacional. Además, muchos de estos trámites tienen sus propios requisitos y plazos:

1. Visa y permiso de residencia: comienza los trámites en cuanto se confirme la mudanza. Los tiempos de procesamiento varían según la nacionalidad y el destino, así que consulta siempre los plazos oficiales de presentación.

2. Trámites bancarios: informa a tu banco sobre tu mudanza antes de viajar para reducir el riesgo de bloqueos inesperados de tus tarjetas.

3. Vivienda: verifica de forma independiente al arrendador o la agencia, revisa las condiciones del depósito y de rescisión, y conserva los documentos y mensajes importantes.

4. Registro de domicilio local: en algunos destinos este trámite es obligatorio y puede ser necesario para acceder posteriormente a servicios bancarios u otros procesos administrativos. Conviene darle prioridad al llegar.

5. Registro en el sistema de salud: la inscripción en el sistema local puede ser un trámite independiente de la visa y, según el destino, puede haber un período de espera antes de que la cobertura entre en vigor.

6. Trámites laborales: un permiso de trabajo o un paquete de reubicación puede implicar documentación adicional. También es posible que necesites obtener un número de identificación fiscal o de seguridad social y, en algunos casos, abrir una cuenta para recibir tu salario.

7. Inscripción escolar: si te mudas con hijos, conviene iniciar el proceso con anticipación, ya que los cupos pueden ser limitados.

Resolver tu conectividad no elimina ninguno de estos trámites, pero sí significa tener una preocupación menos al llegar y poder concentrarte en el resto del proceso.