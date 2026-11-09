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Alquiler en España: ¿puede prorrogarse tu contrato automáticamente?

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Alquiler en España: ¿puede prorrogarse tu contrato automáticamente?© jakub_rutkiewicz / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

La conmoción sigue siendo grande. Símbolo de la crisis de vivienda en España, Maricarmen Abascal, una octogenaria desahuciada de su hogar, falleció el 7 de octubre. Pocos días antes, el 29 de septiembre, el gobierno español anunció varias medidas de gran calado. Entre ellas, la renovación automática de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios hasta 2030. ¿Qué expatriados se ven afectados?

En este articulo
  1. ¿Son aplicables las nuevas medidas?
  2. ¿Qué pueden esperar los expatriados?
  3. Control de los alquileres desde el 8 de octubre
  4. Lo que podría cambiar a partir del 15 de noviembre de 2026

¿Son aplicables las nuevas medidas?

Los llaman los «decretos Maricarmen». Aprobados el 29 de septiembre en respuesta a la indignación social que desató el desahucio de la octogenaria, estos decretos-ley contemplaban, entre otras cosas, la renovación automática de los contratos de alquiler y la paralización de los desahucios hasta 2030. Sin embargo, el Congreso de los Diputados los rechazó apenas tres días después, el 2 de octubre. El Gobierno reaccionó de inmediato y presentó dos nuevos decretos que recogen las mismas ideas que los anteriores.

El primero está en vigor desde el 8 de octubre y tiene como objetivo prorrogar los contratos de alquiler hasta 2 años y limitar las subidas de la renta. El segundo pretende establecer la renovación automática de los contratos cada 5 años; está previsto que el Congreso lo examine el 12 de noviembre y, de aprobarse, entraría en vigor el 15 de noviembre. En cualquier caso, la continuidad de ambos textos depende del respaldo parlamentario.

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¿Qué pueden esperar los expatriados?

¿Es realmente automática la renovación? Según el texto de la ley, el inquilino puede solicitar una prórroga del contrato de hasta 2 años, manteniendo las mismas condiciones pactadas en el momento de la firma.

Requisitos para acogerse a la medida:

  • Estar al corriente del pago del alquiler durante al menos los 8 meses anteriores.
  • El inmueble debe ser la residencia habitual del expatriado.

La renovación, por tanto, no es automática: es el propio inquilino quien debe solicitarla, preferiblemente por escrito y antes de que venza el contrato. El propietario puede denegarla por causas justificadas, como la necesidad de ocupar la vivienda para uso propio.

Atención. La prórroga «automática» no se aplica:

  • si se firma un nuevo contrato de alquiler,
  • si propietario e inquilino acuerdan una renovación con una rebaja del 5 % en la renta.

Control de los alquileres desde el 8 de octubre

Desde el 8 de octubre, la subida del alquiler está limitada al 2 % hasta el 31 de diciembre de 2027. Este tope se articula en torno a tres criterios:

  • Lo que acuerden propietario e inquilino.
  • A falta de acuerdo, el incremento no puede superar el 2 %.
  • No habrá subida si la renta actual ya supera el índice oficial de referencia del alquiler.

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Lo que podría cambiar a partir del 15 de noviembre de 2026

Si el decreto sobre la renovación automática por períodos de 5 años entra en vigor, los expatriados deberían tener en cuenta lo siguiente:

  • El contrato se renovará automáticamente por 5 años, salvo que el propietario o el inquilino se opongan.
  • Si el propietario rechaza la renovación, deberá abonar una indemnización al inquilino, aunque quedará exento de hacerlo cuando el rechazo esté justificado: por ejemplo, si necesita la vivienda para uso propio o si el inquilino ha residido en ella menos de 6 meses.
  • El propietario deberá respetar un preaviso de 6 meses, frente a los 4 actuales. Por su parte, el inquilino tendrá un plazo de preaviso de 2 meses.

Este segundo texto se aplicaría a los contratos cuyo vencimiento sea posterior al 15 de noviembre. Queda por ver si finalmente entrará en vigor. La situación política en España sigue siendo tensa: el rechazo de los primeros decretos en el Congreso ha llevado al presidente Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Fuentes:

Alojamiento
España
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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