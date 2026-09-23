Por el contrario, una inflación elevada puede debilitar una divisa. Cuando los precios suben y una moneda pierde poder adquisitivo, los inversores pueden mostrarse menos dispuestos a conservarla, lo que hace que su valor caiga frente a otras divisas. Si cunde el pánico y la gente empieza a vender esa moneda, su valor puede desplomarse todavía más rápido.

Los tipos de cambio se mueven constantemente debido a una compleja combinación de factores. En su nivel más básico, las divisas se negocian de forma parecida a otros activos financieros. Cuando aumenta la demanda de una moneda, su valor tiende a subir. Si inversores, empresas y viajeros quieren de repente más de una divisa concreta (por ejemplo, cuando un país sube los tipos de interés), la demanda suele dispararse y esa moneda se encarece.

Comisiones ocultas

Esta volatilidad puede dificultar conseguir los tipos de cambio más favorables. Y algunos bancos y aplicaciones de transferencia de dinero no siempre ayudan, digan lo que digan en su publicidad. Muchas plataformas anuncian comisiones cero o transferencias gratuitas, algo que suena muy atractivo. Lo que no cuentan es que a menudo incluyen su margen de beneficio en el propio tipo de cambio, de modo que acabas recibiendo menos por tu dinero.

Por ejemplo, si el tipo de cambio real es de 1,30 dólares estadounidenses por libra esterlina y te ofrecen 1,27, se están quedando con la diferencia en cada libra que conviertes. Si quieres cambiar 1 000 libras, podrías perder 30 dólares en comisiones encubiertas.

Entonces, ¿qué puedes hacer para conservar más de tu dinero? Estos consejos pueden ayudarte:

Abre una cuenta multidivisa

Esto te permite enviar, recibir y mantener dinero en varias divisas a la vez, en lugar de convertir el importe en cuanto llega a tu cuenta. La gran ventaja es que, si no necesitas el dinero de inmediato, puedes esperar a que llegue un buen momento para cambiarlo. Así evitas convertir dinero de un lado a otro cada mes, lo que acaba acumulando comisiones y haciéndote perder dinero por tipos de cambio desfavorables.

Asegura el tipo de cambio con un contrato a plazo (forward)

Si tienes un pago importante a la vista, como el depósito de una vivienda, plantéate contratar un forward. Te permite fijar hoy el tipo de cambio para una transferencia que se realizará semanas o meses después. Aunque no te beneficiarás si el tipo mejora, sí saldrás ganando si baja o si el mercado se desploma.

Divide las transferencias grandes en lugar de moverlo todo de golpe

Si vas a convertir una cantidad importante de dinero, no tienes por qué transferirla toda de una sola vez. Repartir la conversión en varias fechas reduce el riesgo de cambiarlo todo en un día en el que el tipo de cambio resulte desfavorable.

Compara proveedores

No des por hecho que tu banco te va a ofrecer la mejor oferta. Compara el tipo de cambio de al menos tres proveedores antes de hacer una transferencia. Además del tipo de cambio, fíjate también en las comisiones, los plazos de procesamiento y el importe total que realmente vas a recibir. Incluso pequeñas diferencias pueden suponer un ahorro de cientos de dólares al año.

Elige bien el momento para transferir

La mayoría de la gente solo transfiere dinero cuando necesita hacer un pago, lo que puede hacerles perder oportunidades. Los tipos de cambio pueden fluctuar bastante en periodos cortos y, aunque sea imposible predecir con certeza cómo se moverán, conviene mantenerse informado para saber mejor cuándo conviene cambiar el dinero.

Puedes seguir las noticias financieras y los informes de mercado, además de consultar los gráficos históricos de tipos de cambio que ofrecen muchos bancos y plataformas. Si logras entender bien las tendencias a corto y largo plazo, estarás en mejor posición para valorar si el tipo de cambio actual es bueno o no.

Para ponértelo aún más fácil, puedes activar alertas de tipo de cambio en algunas aplicaciones bancarias y servicios de transferencia. Cuando el tipo alcance el nivel que buscas, recibirás un aviso automático para no dejar escapar una oportunidad favorable.

Paga siempre en la moneda local

Cuando uses una tarjeta bancaria en el extranjero, el terminal o el cajero automático puede preguntarte si quieres pagar en tu moneda o en la moneda local. Aunque ver el importe en una divisa conocida pueda parecer cómodo, casi seguro que te aplicarán un tipo de cambio peor que el de tu propio banco. Elige siempre pagar en la moneda local y deja que sea tu banco o tu proveedor quien se encargue de la conversión, ya que es más probable que te ofrezca un tipo más justo.

Ten cuidado con las comisiones de envío y recepción

Aunque encuentres un banco o proveedor con un excelente tipo de cambio, la forma en que muevas el dinero también puede salirte cara. Financiar una transferencia con tarjeta de débito o crédito suele conllevar comisiones de procesamiento, mientras que una transferencia bancaria local suele ser gratuita. Del mismo modo, conviene comprobar si tu banco receptor cobra alguna comisión por recibir pagos internacionales.

Elegir la plataforma adecuada

A la hora de cambiar dinero, existe una gran variedad de herramientas de transferencia disponibles. Entre las más populares están Wise, Revolut y Remitly. Sin embargo, cuál te conviene más depende del importe de tus transferencias y de la frecuencia con la que necesitas cambiar dinero.

Plataformas como Wise y Revolut son buenas opciones para nómadas digitales que suelen recibir ingresos en una o varias divisas, pagar sus gastos diarios y su coste de vida en otra, y mantener vínculos financieros con su país de origen. Ambas aplicaciones permiten mantener varias divisas a la vez y ofrecen tipos de cambio competitivos con comisiones de conversión transparentes.

Si envías dinero regularmente a tu país de origen, ya sea para ayudar a tu familia, pagar facturas o gestionar otros compromisos financieros, merece la pena considerar Remitly. A diferencia de Wise y Revolut, pensadas para gestionar dinero en varias divisas, Remitly está especializada en transferencias internacionales. Ofrece tipos de cambio competitivos y, en muchos casos, transferencias rápidas a cuentas bancarias, monederos móviles o puntos de recogida en efectivo.