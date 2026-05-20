Bancos online y neobancos: ¿sistemas pensados para los expatriados?

Los bancos online y los neobancos atraen cada vez a más expatriados. Conviene recordar que los bancos online son instituciones financieras digitales respaldadas por bancos tradicionales (con personal y oficinas físicas), mientras que los neobancos son completamente digitales (N26, Revolut, bunq…).

Para los expatriados, las ventajas de optar por un banco online o un neobanco son numerosas. Ambas opciones resultan más fáciles de gestionar desde el extranjero y ofrecen acceso a una gama más o menos amplia de divisas, según el país de destino. Además, cada una tiene sus propios puntos fuertes. Los bancos online transmiten mayor seguridad, al estar respaldados por una entidad bancaria tradicional, lo que permite plantearse inversiones de mayor envergadura, como la compra de una vivienda.

Por su parte, los neobancos están diseñados para adaptarse al máximo a la vida del expatriado, y especialmente al día a día de quienes viajan con frecuencia. Su estructura, aún más flexible que la de los bancos online, genera menos comisiones y permite gestionar cuentas multidivisa desde cualquier lugar… siempre que se cuente con una buena conexión a Internet y sea posible acceder a la banca.

Bancos online y neobancos: sus limitaciones

Todos los servicios bancarios tienen sus ventajas e inconvenientes. Los bancos online y los neobancos no son ninguna excepción.

Acceso bloqueado por el país de destino

¿Quién no se ha encontrado alguna vez en el extranjero sin poder acceder a su banco online o neobanco? En estos casos, la conexión a Internet no suele ser el problema: la ciudad de residencia cuenta con toda la infraestructura digital necesaria. Sin embargo, por motivos de seguridad, la legislación del país puede bloquear el acceso a sitios extranjeros, y los bancos online y neobancos no son una excepción. Los expatriados se ven así bloqueados, sin posibilidad de consultar sus cuentas.

Dificultades para recibir el salario

Otro contratiempo habitual entre los expatriados es no poder recibir su salario en una neocuenta o en una cuenta online. Puede ocurrir que la empresa en el extranjero no reconozca este tipo de cuenta, o que la recepción de nóminas resulte más complicada a través de ella. Esta dificultad complica considerablemente la vida cotidiana de los expats. Además, ingresar dinero en efectivo o realizar operaciones bancarias habituales también puede volverse más engorroso con una cuenta online.

Limitaciones a la hora de solicitar un préstamo

Comprar una vivienda, un coche… ¿Cómo llevar a cabo una inversión importante siendo expatriado? Los bancos online y los neobancos no siempre están preparados para gestionar este tipo de operaciones financieras, y cuando lo están, lo hacen con ciertas restricciones. Por ejemplo, el neobanco N26 recurre a su socio Younited para conceder préstamos de hasta 50 000 €, lo que supone una limitación importante para los expatriados que deseen embarcarse en una compra de mayor calado, como la adquisición de una vivienda.

Inversiones y productos financieros

El seguro de vida y la inversión inmobiliaria son las dos opciones de ahorro e inversión preferidas por los expatriados. Es posible acceder a productos de inversión (seguros de vida, cuentas de ahorro…) a través de los bancos online, ya que están respaldados por entidades bancarias tradicionales y pueden ofrecer los mismos productos que su "banco matriz". Algunos neobancos también ofrecen servicios de inversión gestionados por socios externos: bunq, por ejemplo, colabora con Gimon, una institución financiera alemana.

Sin asesor personal

Cuando se habla de inversiones en el extranjero, casi siempre surge la necesidad de contar con un asesor bancario. Y no solo para grandes operaciones: los expatriados también pueden necesitar orientación para cuestiones más cotidianas. Sin embargo, los bancos online y, sobre todo, los neobancos, funcionan precisamente sin asesor personal. Ante cualquier problema, el expatriado se queda solo. Aunque suelen ofrecerse recursos de ayuda en línea, estos no siempre dan respuesta a las necesidades específicas de quienes viven en el extranjero.

Cuidado con las estafas

El auge de los neobancos no ha pasado desapercibido para los estafadores. Existen entidades que ofrecen soluciones bancarias con aparentes ventajas y promesas de altas ganancias, pero sin ningún tipo de autorización. Los expats pueden caer en la trampa y perder su dinero sin posibilidad de recuperarlo.

Bancos online y neobancos: consejos antes de dar el paso

¿Estás pensando en pasarte a la banca totalmente digital antes o durante tu expatriación? Antes de dar el paso, conviene tomar algunas precauciones:

Comprueba que el banco online o el neobanco dispone de licencia bancaria y no únicamente de una autorización como entidad de pago. Una entidad con licencia bancaria puede ofrecer todos los productos y servicios de un banco tradicional, mientras que una entidad de pago no puede conceder descubiertos autorizados. Atención: algunas empresas poco transparentes ofrecen préstamos y otros productos bancarios sin contar con ninguna autorización.

Asegúrate de que la aplicación del banco es accesible sin restricciones desde el país donde vas a residir. Consulta a expatriados que ya estén allí sobre qué bancos online y neobancos funcionan sin problemas desde ese destino.

Considera una solución híbrida: es perfectamente posible expatriarse manteniendo tu cuenta bancaria habitual y abriendo otras cuentas en el extranjero, ya sean online o presenciales. Eso sí, la administración tributaria debe conocer la existencia de estas cuentas bancarias.

Usa una VPN… con precaución. Antes de hacerlo, verifica que el país de residencia permite su uso. Por ejemplo, la VPN es legal en Tailandia y en Francia, siempre que no se utilice con fines ilegales. En cambio, en China está prohibida.

Analiza bien tu perfil y tus necesidades: ¿para qué vas a utilizar la cuenta online o la neocuenta? ¿Solo para recibir dinero? ¿Tu proyecto de expatriación incluye viajes frecuentes? Definir tu perfil, tus necesidades y tus expectativas te ayudará a elegir la solución bancaria más adecuada.

Enlaces de interés:

Lista negra de entidades bancarias

Registro de empresas autorizadas a ejercer actividades bancarias

Registro de agentes financieros y de seguros