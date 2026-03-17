No es casual. España se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan calidad de vida, seguridad, un clima amable y una cultura que despierta un sentido de pertenencia incluso antes de dominar el idioma. Pero hay algo más: España no solo te recibe; también te acompaña. Y cuando llega el momento de echar raíces, ya sea comprando una vivienda o creando un proyecto de vida a largo plazo, encontrar un aliado que entienda tu proceso se vuelve esencial.

Ahí es donde entra en juego CaixaBank, una de las entidades financieras de referencia en España, con una sólida trayectoria y una amplia red de oficinas en todo el territorio. A través de su división especializada en clientes internacionales, ofrece un acompañamiento integral a quienes inician una nueva etapa en España, con gestores que hablan tu idioma, soluciones adaptadas a tu situación y productos pensados para facilitar cada paso desde abrir una cuenta hasta solicitar una hipoteca o planificar tu futuro con tranquilidad.

Un país donde cada día parece un poco más vivido

Hay lugares donde los días pasan… y lugares donde los días se viven. España pertenece al segundo grupo.

La luz del Mediterráneo, los paseos infinitos por ciudades como Barcelona, Valencia o Málaga, los atardeceres de Cádiz, la energía de Madrid a cualquier hora del día… Todo contribuye a esa sensación de estar “más despierto”, más conectado con la vida cotidiana.

A ello se suma un ritmo social único: aquí la vida se comparte. Las comidas se alargan, las plazas se llenan de voces y los vecinos se convierten, sin darte cuenta, en parte de tu círculo. Para un expatriado, este tejido humano suele ser uno de los mejores regalos: la sensación de no estar solo.

Calidad de vida que se nota en las pequeñas cosas

España ofrece una combinación difícil de encontrar: un país moderno, con buenas infraestructuras, seguridad y servicios públicos de calidad sin renunciar a la calidez y espontaneidad de su estilo de vida.

Clima excepcional , que permite disfrutar del aire libre prácticamente todo el año.

, que permite disfrutar del aire libre prácticamente todo el año. Gastronomía mediterránea , reconocida como una de las más saludables del mundo.

, reconocida como una de las más saludables del mundo. Sanidad y educación de alto nivel.

de alto nivel. Transporte público eficiente y ciudades diseñadas para caminar.

Y quizás el indicador más importante: el bienestar emocional. Muchos expatriados coinciden en que vivir en España les ha permitido encontrar ese equilibrio que tanto les faltaba entre trabajo, ocio y salud mental.

Seguridad y estabilidad para construir un futuro

España es un país que invita no solo a disfrutar del presente, sino también a planificar un futuro estable. La seguridad, la estabilidad política y económica, y el carácter acogedor del país hacen que muchas personas que vinieron “por un par de años” acaben convirtiéndolo en su hogar permanente.

Y cuando surge esa decisión, a veces de forma inesperada, como una intuición que crece con cada nuevo día soleado, surge otra pregunta: ¿Y si compramos una casa aquí?

Comprar vivienda siendo expatriado: ilusión y retos

Adquirir una vivienda en un país que no es el tuyo siempre genera dudas:

¿Es complicado el proceso?

¿Necesito permiso de residencia?

¿Puedo obtener financiación sin tener historial bancario en España?

¿Quién me ayudará a entender los documentos legales?

Estas dudas son habituales y totalmente normales. Y la propuesta de CaixaBank resulta clara: ayudarte a conseguir tu casa a través de un proceso ágil, en tu idioma y sin complicaciones.

CaixaBank: el banco que entiende tu vida fuera de casa

CaixaBank nació pensando en ti, en el expatriado que busca construir una vida en España sin sentirse extranjero cada vez que entra en una oficina bancaria.

Entre las soluciones que ofrece, destaca la financiación para la compra de vivienda en España1, diseñada específicamente para quienes residen fuera del país o acaban de llegar y aún no tienen un largo historial financiero en él.

Con CaixaBank puedes acceder a:

Hipotecas adaptadas a no residentes y expatriados , con condiciones competitivas.

, con condiciones competitivas. Un gestor multilingüe , que te explica cada detalle del proceso en tu idioma.

, que te explica cada detalle del proceso en tu idioma. Acompañamiento en todas las fases, desde la preaprobación hasta la firma ante notario.

Soluciones bancarias que facilitan la vida diaria, como la cuenta HolaBank y el Club HolaBank2, pensado para mejorar tu experiencia de asentamiento y facilitarte los trámites.

En otras palabras: CaixaBank convierte un proceso que suele ser complejo en una experiencia clara, humana y segura.

De vivir en España a vivir España

A muchos expatriados les sucede algo curioso: llegan enamorados de la idea de España (el sol, la comida, el mar, la cultura), pero con el tiempo descubren algo más profundo. No se trata solo de vivir en España… sino de vivir España.

Vivir España es aprender las expresiones que no salen en los libros. Es tener tu bar favorito, donde ya te conocen.

Es descubrir que “mañana” puede significar muchas cosas.

Es sentir que cada estación del año tiene una celebración, un ritual y un sabor. Es encontrar un hogar emocional antes incluso de hallar uno físico.

Y cuando esa emoción combina con la posibilidad real de tener tu propia casa, el proyecto de vida se completa. Es entonces cuando entiendes que no viniste solo a pasar una etapa: viniste a quedarte.

Tu hogar en España empieza con una conversación

Comprar una casa es una gran decisión. Pero no tiene por qué ser difícil. Si estás valorando dar ese paso o simplemente quieres saber qué opciones tienes como expatriado, hablar con un gestor de CaixaBank puede ser el primer gesto hacia tu futuro hogar.

Porque vivir en España es un privilegio. Pero sentirte en casa, indudablemente, es una elección. Y CaixaBank está aquí para ayudarte a construirla.

1.La concesión de las operaciones está sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad.

2.Servicios gestionados por Multiasistencia, S.A.