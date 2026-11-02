Simbolo della crisi degli alloggi in Spagna, Maricarmen Abascal, un'ottantenne sfrattata dalla propria casa, è deceduta il 7 ottobre. Pochi giorni prima, il 29 settembre, il governo spagnolo aveva adottato diverse misure importanti. Tra queste, il rinnovo automatico del contratto di locazione e la sospensione degli sfratti fino al 2030. Chi sono gli expat interessati da questi provvedimenti?
Li chiamano i «decreti Maricarmen». Approvati il 29 settembre nel clima di protesta sociale a seguito dello sfratto dell'anziana signora, questi decreti-legge riguardano in particolare il rinnovo automatico del contratto di affitto e la sospensione degli sfratti fino al 2030. Il Congresso spagnolo li ha respinti entrambi il 2 ottobre. Il governo ne ha proposti subito altri due, che riprendono le stesse misure dei testi abrogati.
Il primo decreto-legge è in vigore dall'8 ottobre. Punta a prorogare il contratto di affitto fino a 2 anni e a contenere gli aumenti dei canoni. Il secondo prevede invece il rinnovo automatico dei contratti ogni 5 anni. L'esame parlamentare è fissato per il 12 novembre: in caso di approvazione, entrerà in vigore il 15 novembre. L'approvazione di entrambi i testi dipende tuttavia dal voto del Congresso.
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Cosa devono aspettarsi gli espatriati?
Il rinnovo è davvero automatico? Stando al testo di legge, l'inquilino può richiedere la proroga del contratto di locazione fino a un massimo di 2 anni, mantenendo le stesse condizioni pattuite alla firma del contratto.
Condizioni per beneficiare della misura:
Essere in regola con il pagamento mensile del canone per almeno gli 8 mesi precedenti.
L'immobile deve essere la residenza principale dell'espatriato.
Il rinnovo non è quindi automatico: spetta all'inquilino espatriato farne richiesta. È preferibile presentarla per iscritto prima della scadenza del contratto. Il proprietario può rifiutarla per motivi validi, ad esempio se ha bisogno dell'immobile per uso personale.
Attenzione. La proroga «automatica» decade:
in caso di firma di un nuovo contratto di locazione;
se proprietario e inquilino sottoscrivono un rinnovo con un canone ridotto del 5%.
Il controllo degli affitti dall'8 ottobre
Dall'8 ottobre l'aumento dei canoni è bloccato al 2% fino al 31 dicembre 2027. Il meccanismo si articola su tre punti:
Un accordo tra proprietario e inquilino.
In assenza di accordo, l'aumento non può superare il 2%.
Nessun aumento è consentivo se il canone attuale supera l'indice ufficiale dei canoni di riferimento.
Se il decreto sul rinnovo automatico del contratto per periodi di 5 anni entrerà in vigore, gli espatriati dovranno fare i conti con le seguenti novità:
Il contratto di locazione sarà rinnovato per 5 anni, salvo opposizione del proprietario o dell'inquilino.
Il proprietario che rifiuta il rinnovo dovrà corrispondere un'indennità all'inquilino. Ne sarà esonerato solo se il rifiuto è giustificato: ad esempio, se intende abitare l'immobile personalmente o se l'inquilino ci ha vissuto meno di 6 mesi.
Il preavviso a carico del proprietario passa da 4 a 6 mesi, mentre quello dell'inquilino rimane di 2 mesi.
Il secondo testo si applicherebbe ai contratti con scadenza successiva al 15 novembre. Resta da vedere se entrerà effettivamente in vigore. Il clima politico in Spagna rimane teso: il rigetto dei primi decreti da parte del Congresso ha costretto il primo ministro Sánchez a indire elezioni anticipate, previste per il 29 novembre.
Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.