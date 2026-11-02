I nuovi decreti sono in vigore?

Li chiamano i «decreti Maricarmen». Approvati il 29 settembre nel clima di protesta sociale a seguito dello sfratto dell'anziana signora, questi decreti-legge riguardano in particolare il rinnovo automatico del contratto di affitto e la sospensione degli sfratti fino al 2030. Il Congresso spagnolo li ha respinti entrambi il 2 ottobre. Il governo ne ha proposti subito altri due, che riprendono le stesse misure dei testi abrogati.

Il primo decreto-legge è in vigore dall'8 ottobre. Punta a prorogare il contratto di affitto fino a 2 anni e a contenere gli aumenti dei canoni. Il secondo prevede invece il rinnovo automatico dei contratti ogni 5 anni. L'esame parlamentare è fissato per il 12 novembre: in caso di approvazione, entrerà in vigore il 15 novembre. L'approvazione di entrambi i testi dipende tuttavia dal voto del Congresso.