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L'Arabia Saudita facilita il trasferimento dei talenti stranieri e delle loro famiglie

Notizie di attualità 1 min di lettura
L'Arabie saoudite facilite l'installation des talents étrangers et de leur famille© ayman-zaid / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Gestire le pratiche per il visto di lavoro e, allo stesso tempo, far venire la propria famiglia. È questa la nuova possibilità offerta dal ministero degli Affari Esteri agli espatriati altamente qualificati, a partire dal 6 ottobre. L'obiettivo: facilitare ulteriormente il loro inserimento nel Paese e migliorare la loro qualità di vita.

Come attirare i talenti stranieri? Il ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con il ministero delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sociale, ha annunciato nuove misure per migliorare l'accoglienza dei professionisti altamente qualificati che scelgono l'Arabia Saudita.

In precedenza, gli espatriati altamente qualificati dovevano attendere il completamento della propria pratica per il visto di lavoro prima di poter far arrivare i familiari. La nuova disposizione, in vigore dal 6 ottobre, consente invece di avviare le procedure per il ricongiungimento familiare in parallelo con quelle relative al visto di lavoro.

I familiari che rientrano nella pratica sono il coniuge, le figlie nubili e i figli di età inferiore ai 25 anni. Potranno ottenere il permesso d'ingresso mentre è ancora in corso la definizione del visto di lavoro del titolare del visto, e le pratiche per il permesso di residenza potranno essere completate dopo l'ingresso nel Paese.

Fonti:

Visti
Arabia Saudita
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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