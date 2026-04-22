Le programme n'est pas encore opérationnel. Il n'est même pas entièrement conçu. Mais l'architecture juridique est en place, la volonté politique est claire, et l'Argentine a confirmé que le programme verra le jour. La question n'est plus de savoir si cela arrivera. C'est quand et sous quelle forme.

La citoyenneté par l'investissement en Argentine : le passeport en or

Quatre mots qui pourraient changer votre vie dans les années à venir : Citoyenneté. Par. Investissement. Argentine.

Plus tôt cette année, j'ai demandé à mes abonnés LinkedIn quel programme de CBI à venir les intéressait le plus. Les options proposées : l'Argentine, le Botswana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les Îles Salomon. L'Argentine a remporté 62 % des votes.

Le résultat ne m'a pas surpris.

Imaginez un globe. Pointez chacun de ces quatre pays à tour de rôle. Votre doigt s'arrête le plus vite sur l'Argentine. Le 8e plus grand pays du monde. Imaginez la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. Ou quatre fois le Texas.

L'Argentine propose depuis longtemps un visa rentista ainsi qu'une voie de naturalisation accélérée : deux ans de résidence permanente suffisent pour obtenir la citoyenneté, le délai le plus court d'Amérique du Sud. Mais pour un programme direct et structuré de citoyenneté par l'investissement, le pays s'aventure dans un territoire inconnu.

Ce qui distingue l'Argentine de toutes les autres juridictions disposant d'un programme de CBI, c'est la solidité de la proposition dans son ensemble.

Un passeport argentin offre un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée dans plus de 175 pays, dont l'espace Schengen. Le retour de l'Argentine au programme d'exemption de visa américain est également envisageable.

La citoyenneté argentine donne également accès à l'Accord de résidence du Mercosur. Il ne s'agit pas d'une liberté de circulation à l'européenne, mais d'une voie simplifiée vers la résidence et l'autorisation de travail dans la majeure partie de l'Amérique du Sud.

Il ne s'agit pas seulement d'un passeport. C'est un accès régional, une protection géopolitique et une mobilité mondiale réunis en un seul instrument.

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La matrice de Rumsfeld appliquée au programme de CBI argentin

En 2002, lors d'un point presse sur la guerre en Irak, le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, a exposé un cadre d'analyse simple mais puissant : il y a ce que nous savons, ce que nous savons ne pas savoir, ce que nous ne réalisons pas que nous savons, et ce que nous ignorons sans même le savoir.

Lorsqu'on évalue un programme encore en cours de construction, cette distinction prend tout son sens.

Certains éléments sont déjà établis : le cadre juridique, l'intention politique et la direction générale. Ce sont les certitudes connues.

D'autres restent en suspens : les seuils d'investissement, la date de lancement, la structure des agents opérationnels. Ce sont les incertitudes connues. Et au regard des développements récents, elles sont plus nombreuses qu'il y a six mois.

Bien exécuté, le CBI argentin pourrait constituer le lancement du programme de citoyenneté par l'investissement le plus marquant de la décennie. Pas seulement un document de voyage. Le plan B ultime : mobilité, options stratégiques et positionnement dans un monde de plus en plus imprévisible.

Les certitudes établies

L'architecture juridique est déjà en place

C'est le point essentiel à comprendre sur le CBI argentin en ce moment : les fondements juridiques existent et sont en vigueur. Ce qui fait défaut, c'est la couche opérationnelle qui doit venir s'y superposer.

Deux décrets constituent le socle du programme :

Le décret 366/25 a modifié la loi argentine sur la citoyenneté afin de permettre la naturalisation par le biais d'un investissement « significatif », indépendamment de la durée de résidence. C'est le mécanisme juridique qui rend possible un CBI direct.

Le décret 524/25 a défini la structure administrative du programme ainsi que la procédure d'évaluation interinstitutionnelle que devront suivre les dossiers.

Un amendement complémentaire précise que l'obtention de la citoyenneté argentine par le biais du CBI ne confère pas automatiquement la résidence fiscale. C'est un point crucial pour les investisseurs à mobilité internationale, et il est déjà inscrit dans les textes.

Autrement dit : la voie existe. C'est le chemin qui mène à sa mise en œuvre qui est encore en chantier.

Une voie directe vers le passeport argentin

Il ne s'agit pas d'un programme de visa doré. Le CBI argentin est une voie directe vers un passeport argentin.

Réalisez un investissement qualifiant, déposez un dossier complet et vous deviendrez citoyen argentin. Pas un résident qui espère remplir les conditions quelques années plus tard. Un citoyen.

Les règles de regroupement familial vous permettront d'inclure votre conjoint et vos enfants de moins de 18 ans en tant que personnes à charge.

Les secteurs d'investissement stratégiques

Les investissements réalisés dans le cadre du programme seront orientés vers les six secteurs productifs et stratégiques dans lesquels l'Argentine souhaite attirer des capitaux :

Agro-industrie et production primaire

Énergie et ressources naturelles

Infrastructures et travaux publics

Immobilier productif

Technologie et innovation

Tourisme et hôtellerie

Ces secteurs reflètent les principales priorités économiques du gouvernement, et non une liste de souhaits sans cohérence.

La structure de traitement interinstitutionnelle

L'autorité administrative coordinatrice travaillera en lien avec la Direction nationale des migrations, le ministère de la Sécurité, l'AFI (Agence fédérale de renseignement), le RENAPER (Registre national des personnes) et l'UIF (Unité d'information financière).

Le processus, tel que défini dans les décrets, se déroulera en cinq étapes :

1. Enregistrement et présélection. Déposer une déclaration d'intérêt auprès de l'autorité compétente, accompagnée des pièces d'identité et des justificatifs de l'origine des fonds. Un examen initial de recevabilité s'ensuit.

2. Dépôt du dossier. Les documents requis couvrent le projet d'investissement, les états financiers, les déclarations sous serment et les pièces justificatives précisées par arrêté ministériel.

3. Évaluation interinstitutionnelle. L'autorité administrative coordonne avec le ministère de la Sécurité, l'UIF, le RENAPER, l'AFI et la Direction des migrations. Un accusé de réception doit être délivré dans un délai de 30 jours ouvrables.

4. Rapport de recommandation. Un rapport de recommandation complet est établi et transmis au Pouvoir exécutif national.

5. Décision et naturalisation. Le pouvoir exécutif national est l'autorité de décision. En cas d'approbation, la naturalisation est prononcée conformément à la loi n° 346.

Cette structure est figée. Ce qui ne l'est pas, c'est le dispositif externe qui devait assurer la promotion, la conception et la mise en œuvre opérationnelle du programme à l'échelle internationale.

Les incertitudes connues

L'appel d'offres pour l'agent principal a été annulé en avril 2026

C'est là que la situation a basculé.

Le 5 décembre 2025, le ministère argentin de l'Économie a publié l'appel d'offres 34-0001-CPU25, visant à sélectionner un prestataire de conseil global chargé de concevoir, de mettre en œuvre, de lancer et de promouvoir le programme CBI sur une période de quatre ans. Onze cabinets ont manifesté leur intérêt. Six ont soumis des offres formelles avant le 20 janvier 2026.

Le 5 mars 2026, la commission d'évaluation a recommandé d'attribuer le contrat à un consortium de quatre cabinets opérant sous le nom d'Asesorías Legal Advisor Limitada. Henley & Partners s'est classé en deuxième position. Quatre autres soumissionnaires avaient déjà été déclarés irrecevables lors de la phase d'évaluation.

Cette recommandation n'a jamais abouti à une attribution formelle.

Deux soumissionnaires écartés, Henley & Partners et Latitude Consultancy, ont déposé des recours formels dans le délai de trois jours prévu par le droit argentin des marchés publics.

Le 14 avril 2026, le ministre de l'Économie, Luis Caputo, a signé la résolution 522/2026, annulant l'appel d'offres dans son intégralité. Aucun contrat n'a été attribué. Aucune indemnité n'est due. Les cautions de soumission sont en cours de restitution.

La raison invoquée par le ministère est, en substance, que les offres restantes divergeaient trop sensiblement dans leurs approches et leur adéquation globale aux objectifs du programme pour justifier la poursuite de la procédure dans les conditions actuelles.

Ce que cela signifie concrètement

L'annulation ne remet pas en cause le cadre juridique. Les décrets 366/25 et 524/25 demeurent en vigueur. Le découplage de la résidence fiscale reste applicable.

Ce qui n'existe pas, et que l'appel d'offres devait permettre de construire, c'est le contenu opérationnel du programme : les seuils d'investissement qualifiants, le mécanisme d'examen des projets éligibles, les circuits de traitement, le dispositif de rayonnement international et l'écosystème d'agents.

Le ministère n'a pas encore indiqué s'il lancerait un nouvel appel d'offres, restructurerait la procédure d'achat, ou développerait les capacités opérationnelles en interne. Chacune de ces options implique un calendrier différent.

Les chiffres initialement évoqués

Avant l'annulation, les grandes lignes du programme faisaient état des éléments suivants :

4 ans - la durée prévue pour la période de dépôt des dossiers

5 000 - le plafond fixé pour les demandeurs principaux (les personnes à charge restant éligibles à la citoyenneté)

30 jours ouvrables - le délai d'accusé de réception garanti pour les dossiers

Ces chiffres correspondaient au cadre initial. Ils pourront être maintenus, révisés, ou silencieusement abandonnés dans la prochaine version du programme.

Le seuil minimal d'investissement

Les attentes du secteur s'étaient concentrées autour d'un montant de référence d'environ 500 000 USD. Aucune confirmation officielle n'a jamais été publiée. Avec la remise à plat de l'appel d'offres, la question du seuil est désormais pleinement rouverte, au même titre que toutes les autres.

Un seuil d'entrée à 500 000 USD positionnerait l'Argentine de manière compétitive face aux programmes CBI des Caraïbes, tout en reflétant l'envergure et la profondeur stratégique de ce que l'Argentine offre réellement. Ce chiffre serait également cohérent avec ce que le gouvernement a laissé entendre en privé auprès des acteurs du secteur. Reste à savoir s'il survivra à la prochaine phase de conception.

Une période de pré-résidence sera-t-elle requise ?

L'Argentine propose déjà l'une des voies les plus rapides au monde vers la citoyenneté grâce à sa naturalisation en deux ans. Il ne serait pas étonnant de voir une exigence similaire de prérésidence intégrée au programme CBI sans obligation de résider effectivement dans le pays.

Ce serait une configuration inhabituelle pour un programme de CBI. Le programme maltais de citoyenneté par investissement direct, désormais supprimé, suivait un modèle comparable. Cette hypothèse demeure possible, mais compte tenu de la remise à plat en cours, il s'agit de spéculations s'appuyant sur d'autres spéculations.

Quand l'Argentine lancera-t-elle son programme de citoyenneté par l'investissement ?

L'objectif initial visait un lancement au troisième ou au quatrième trimestre 2026. Ce scénario n'est plus réaliste.

L'appel d'offres pour l'agent principal ayant été annulé et aucune voie de remplacement n'étant annoncée à ce stade, la fenêtre de lancement la plus vraisemblable est désormais fixée à 2027, voire plus tard selon la décision du ministère.

Parallèlement, Caputo a confirmé séparément qu'un visa doré (résidence par l'investissement) est en cours d'élaboration. Il s'agit d'un instrument différent du CBI, dont la trajectoire ne dépend pas directement de la question de l'agent principal.

La fenêtre stratégique et les profils qui en bénéficieront

Le programme de CBI le plus ancien est celui de Saint-Kitts-et-Nevis, lancé en 1984. Depuis lors, de nombreux programmes sont apparus puis ont disparu.

Les consultants expérimentés en migration par l'investissement, dont mon équipe chez Lincoln Global Partners, savent que les meilleurs programmes ont une durée de vie limitée. Rater le coche avec le CBI argentin, c'est dire adios à une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt.

Le paradoxe apparent du retard actuel : les investisseurs qui se positionnent tôt, qui suivent de près les prochaines décisions du ministère et qui nouent des relations avec les bons interlocuteurs sur le terrain seront les mieux placés le jour où le programme ouvrira ses portes.

En résumé :

La voie juridique existe. La voie opérationnelle, elle, n'existe pas encore.

Déposez votre dossier rapidement dès l'ouverture de la fenêtre, afin de bénéficier des conditions les plus favorables.

N'attendez pas trop longtemps. Ces programmes ne restent pas ouverts indéfiniment.

Comptez quelques années entre le dépôt du dossier et la réception du passeport.

Les atouts stratégiques de la citoyenneté argentine par l'investissement

Dans un monde de plus en plus incertain, la citoyenneté ne se résume plus à la liberté de voyager. C'est une question à choix multiples.

Où vous pouvez vivre, comment vous organisez votre vie, dans quelle mesure vous êtes exposé aux risques économiques, politiques et fiscaux — tout cela découle de votre citoyenneté. La plupart des programmes de CBI vous ancrent à des régions qui deviennent de plus en plus concentrées, de plus en plus onéreuses, et dans certains cas, de plus en plus instables.

L'Argentine propose une approche fondamentalement différente.

Située dans le Cône Sud, elle offre une distance géographique par rapport aux zones de tension habituelles à l'échelle mondiale, tout en donnant accès à l'une des régions les plus riches en ressources naturelles de la planète : alimentation, énergie, eau et terres. Par ailleurs, le cadre juridique confirme déjà que la citoyenneté acquise par le biais du CBI ne confère pas automatiquement la résidence fiscale. Vous conservez toute votre flexibilité, à moins d'établir activement des liens avec le pays.

Ajoutez à cela un coût de la vie nettement inférieur à celui de Londres ou de New York, une forte mobilité internationale et l'accès régional offert par le Mercosur, et l'Argentine cesse d'être un simple plan de secours pour devenir une véritable stratégie de positionnement tournée vers l'avenir.

Pour conclure

Bien mené, le CBI argentin deviendrait le premier véritable programme de citoyenneté par l'investissement d'Amérique du Sud. Avec un seuil d'entrée attendu aux alentours de 500 000 USD, il soutiendrait la comparaison avec les programmes caribéens tout en proposant une offre qu'aucun d'entre eux ne peut égaler.

L'annulation de l'appel d'offres en avril 2026 est un revers pour le calendrier. Ce n'est pas l'annulation du programme lui-même. L'architecture juridique est toujours là. La volonté politique est toujours là. La direction est toujours là.

La prochaine étape appartient au ministère : comment reconstruire la couche opérationnelle, et quelle fenêtre cela laisse aux investisseurs bien positionnés pour suivre ce processus de près.

Correctement mis en œuvre, ce programme redéfinira ce que signifie détenir une deuxième citoyenneté dans le monde contemporain.

Je me réjouis à l'idée de vous accueillir dans le Cône Sud de l'Amérique du Sud, une région qui, après une décennie de voyages, est devenue l'endroit que j'ai choisi d'appeler chez moi.