L'indispensable : vos papiers et votre ordi

Commençons par le strict nécessaire : vos documents personnels. Passeport, visa (ou lettre de demande), permis de conduire international, assurance santé, quelques copies imprimées (mais pas un classeur entier) et leurs versions numériques enregistrées dans un cloud. C'est tout ! Ne vous encombrez pas de paperasse inutile.

Les vêtements : légers, simples, et adaptés au climat

Inutile de trimballer une garde-robe complète. À Maurice, il fait chaud l'été, et il peut faire un peu frais l'hiver en juillet-août, surtout dans les hauteurs. Prévoyez :

des vêtements légers pour l'été ;

quelques pulls et vestes pour l'hiver ;

des maillots de bain (toujours plusieurs !) ;

une paire de chaussures fermées ;

des sandales ou tongs ;

quelques tenues un peu habillées (pour une sortie resto ou un rdv pro).

Les gros manteaux, bottes ou tenues trop sophistiquées ? Laissez-les !

Santé : juste de quoi tenir le début

Les pharmacies mauriciennes sont très bien fournies. Pas besoin d'apporter toute votre armoire à pharmacie. Prévoyez simplement :

vos traitements habituels pour quelques semaines (avec ordonnance),

du paracétamol ou ibuprofène pour dépanner,

un petit nécessaire de premier secours (pansements, désinfectant, crème solaire).

Le reste ? Vous trouverez ici. Et souvent, à prix raisonnable.

Électronique : pas de surcharge

Inutile d'amener votre cafetière, votre aspirateur robot ou votre enceinte connectée géante. À Maurice, vous trouverez tout ce qu'il faut en électroménager, que ce soit neuf ou en seconde main.

Prenez seulement :

votre ordi portable ;

votre téléphone ;

un adaptateur universel ;

un chargeur ;

une batterie externe.

Et c'est tout. Pas besoin d'en faire plus !

Pour la maison : on s'équipe sur place

Apporter vos draps ? Vos casseroles ? Vos oreillers ? Mauvaise idée ! À moins d'un attachement sentimental profond à votre couette, mieux vaut acheter tout ça sur place.

Des boutiques comme Courts, Galaxy, Manjoo, sans oublier Facebook Marketplace (très utilisé ici) vous permettront de tout trouver rapidement : linge de maison, vaisselle, ustensiles de cuisine, etc. Et si vous aimez le seconde main, Facebook regorge de groupes d'échange ou de vente entre expats.

Bref : laissez place dans vos valises pour mieux remplir vos placards ici.

Enfants : voyager léger, même avec des petits

Avec des enfants, on a toujours envie de tout prendre « au cas où ». Mais là encore, soyez raisonnables. Prenez le nécessaire pour les premiers jours :

quelques tenues ;

une trousse de soins de base ;

un doudou ;

quelques jeux légers pour l'avion.

Les couches, les jouets, le lait, les petits pots ? On en trouve partout ici. Et même du bio.

Et pour les objets du quotidien ?

Un des premiers réflexes qu'on a avant un grand départ, c'est de vouloir tout anticiper. On s'imagine qu'on ne retrouvera pas « nos marques » ou « nos produits préférés ». Mais si ! Vous en retrouverez d'autres, tout aussi bien, voire mieux. Les dentifrices, shampooings, lessives, boîtes de rangement… tout est disponible sur place, et souvent fabriqué localement ou importé d'Afrique du Sud, d'Inde, de France ou de Dubaï. Vous aurez peut-être quelques surprises de texture ou d'odeur, mais globalement, tout se trouve. Et les grandes surfaces (Carrefour, Super U, Intermart) couvrent bien les besoins du quotidien.

Besoin d'un vélo ? D'un bureau pour télétravailler ? D'un lit parapluie ? D'un tapis de yoga ou d'un blender ? Les groupes Facebook et Marketplace vous dépanneront très vite.

Ce qu'on croit indispensable… mais qui ne sert à rien

Les livres : trop lourds. Prenez une liseuse.

Les produits de beauté en quantité : vous trouverez tout ici, y compris des marques locales naturelles.

Le matériel de camping ou de sport volumineux : achetez sur place selon vos besoins.

La déco : vous trouverez plein de petits artisans locaux pour meubler votre nouveau cocon.

Le marché de Quatre Bornes : l'allié des nouveaux arrivants

Si vous cherchez à vous équiper en douceur, sans exploser votre budget, le marché de Quatre Bornes est un passage obligé. Situé au cœur de l'île, il est connu pour son ambiance animée, ses étals colorés… et ses prix imbattables.

Deux fois par semaine (soit le jeudi et le dimanche), le textile y est roi : vêtements légers, draps, rideaux, serviettes, sacs, nappes, chaussures… Vous pouvez littéralement refaire votre dressing pour trois fois rien. Vous trouverez également des gadgets, des ustensiles de cuisine et de la déco.

Mais le marché ne s'arrête pas là ! À l'extérieur, côté fruits et légumes, c'est un festival de couleurs et de saveurs. Des légumes frais, des herbes locales, des fruits exotiques par paniers entiers. Idéal pour cuisiner local, découvrir les produits du pays, et démarrer une nouvelle vie sous le signe de la fraîcheur. C'est l'un des meilleurs moyens de s'imprégner du quotidien local, de faire ses premières emplettes intelligemment, et de ne pas se ruiner dès la première semaine.

Ce que vous devez vraiment retenir

Partir vivre à Maurice, ce n'est pas déménager votre vie entière ! C'est commencer une nouvelle page. Et cette page se remplit ici, pas dans vos bagages. Alors partez avec l'essentiel : vos papiers, vos outils numériques, deux-trois tenues bien pensées, un petit kit santé, un sourire curieux… et c'est tout !

Vous trouverez tout le reste sur l'île, avec le plaisir en plus de vous adapter à votre nouveau décor.