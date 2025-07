3 catégories pour classer les travailleurs étrangers

Le nouveau système de permis de travail vise à simplifier les démarches des entreprises et à améliorer le recrutement des expatriés. Ces derniers sont désormais répartis en 3 catégories :

Travailleurs hautement qualifiés (groupes 1-3) ;

Qualifiés (groupes 4-8) ;

Travailleurs de base (groupe 9).

A lire également Arabie saoudite : sanctions contre les sponsors d'expatriés

5 critères d'évaluation

Les étrangers seront recrutés ou bénéficieront d'un renouvellement de leur permis de travail en fonction de 5 critères d'évaluation :

Age ;

Niveau d'études ;

Compétences professionnelles, licences, certifications obtenues ;

Expérience professionnelle ;

Niveau de salaire.

Par exemple, le niveau de salaire doit correspondre au groupe dans lequel se trouve l'expatrié (hautement qualifié, qualifié, ou de base). Les expatriés appartenant au groupe 9 devront avoir moins de 60 ans pour postuler. L'évaluation sera entreprise lors de la première demande d'emploi ou lors de la demande de renouvellement du permis de travail.

D'après le gouvernement, la précision de ces évaluations permettra aux employeurs d'améliorer leur recrutement. L'exécutif promet également plus de transparence : les expatriés seront évalués selon des règles objectives. Ils pourront également changer de poste plus facilement en passant par Qiwa, plateforme du ministère des Ressources humaines et du Développement social. Néanmoins, le nouveau système favorise nettement les étrangers qualifiés et très qualifiés.

La réforme est entrée en vigueur en plusieurs étapes. Le 18 juin 2025, le nouveau système de classification (3 catégories) s'est appliqué aux travailleurs étrangers présents en Arabie saoudite. Depuis le 1er juillet, la réforme touche les nouveaux arrivants.