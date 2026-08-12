Lanzado en abril de 2025, el K-Tech Pass tiene como objetivo atraer a profesionales extranjeros altamente cualificados en tecnologías de vanguardia. La reforma refuerza las ventajas del Pass y flexibiliza las condiciones para captar talento internacional. La meta: incorporar a «2 000 de los mejores investigadores del mundo» antes de 2030. Las medidas de flexibilización que se detallan a continuación se suman a los beneficios que ya ofrece el K-Tech Pass: ayuda al alojamiento, apoyo para la instalación, ventajas fiscales, entre otros.
Principales cambios para los candidatos extranjeros:
Ampliación de los perfiles elegibles: el K-Tech Pass se extiende ahora a profesores universitarios e investigadores que trabajen en institutos de investigación públicos y privados. Estos nuevos beneficiarios se suman a quienes ya podían optar al K-Tech: talentos extranjeros en sectores «estratégicos» como la robótica, la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología.
Simplificación del proceso: los candidatos seleccionados accederán a un trámite acelerado en línea (con un tiempo de gestión de aproximadamente 2 semanas) para obtener su visado de residencia F-2-T, sin necesidad de seguir los procedimientos habituales en el consulado. Además, podrán solicitar la residencia permanente tras 3 años de estancia.
Eliminación de los requisitos de idioma coreano: los candidatos ya no tendrán que acreditar el nivel 1 del TOPIK (Test de Competencia en Coreano) ni completar el Programa de Inmigración e Integración coreano. Este requisito lingüístico suponía un obstáculo importante para muchos candidatos extranjeros.
Flexibilización de los criterios de admisión: los expertos extranjeros ya no estarán obligados a haber recibido premios de prestigio ni a figurar entre los investigadores más citados (criterios de selección cuantitativos). El gobierno introduce un nuevo sistema de evaluación que permite postularse a talentos muy destacados aunque no cumplan los criterios anteriores. La nueva evaluación combinará una parte cualitativa (35%) y una parte cuantitativa (65%).
Puntos adicionales: los expatriados que acepten trabajar en pequeñas y medianas empresas con dificultades de contratación recibirán 10 puntos extra.
Cónyuge acompañante: el cónyuge tendrá acceso al mercado laboral sin restricciones.
Otros familiares a cargo: los padres y el personal doméstico podrán acompañar a los talentos extranjeros.
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Una vía rápida hacia la inmigración en Corea del Sur a través de las ciencias
Se trata, más concretamente, de una vía express reservada a titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Para atraer a más talento, el ejecutivo surcoreano ha ampliado su programa de visado «K-star» (Korea-Science & Technology Advanced Human-Resources). Este visado no solo otorga la residencia, sino que también abre la puerta a la naturalización, aunque esta última queda reservada a quienes cuenten con un máster o doctorado y puedan acreditar resultados «excepcionales». El programa K-star incluye 32 universidades.
Otras ventajas:
El gobierno reduce el período de espera para obtener la residencia permanente (visado F-5-S1) de 6 a 3 años. Esta flexibilización está condicionada, no obstante, a una evaluación que se llevará a cabo mediante un sistema de puntos.
Los investigadores extranjeros más destacados podrán beneficiarse de una «naturalización especial», previa revisión de su expediente. Su cónyuge obtendrá el estatuto de residente (visado F-2) y podrá trabajar sin restricciones.
Los estudiantes extranjeros que cuenten con una recomendación del rector de su universidad podrán obtener un visado de residencia (F-2-7S) sin necesidad de tener un empleo previo en Corea del Sur. Este requisito representaba uno de los principales obstáculos para los titulados extranjeros que deseaban quedarse en el país.
Un visado para nómadas digitales más flexible
Tras dos años de programa piloto, Corea del Sur presenta la versión definitiva de su visado para nómadas digitales, también conocido como «visado trabajo-vacaciones».
Principales cambios para los candidatos extranjeros:
Reducción del umbral mínimo de ingresos: los candidatos de entre 18 y 34 años que decidan establecerse fuera de Seúl o en regiones poco pobladas solo deberán acreditar unos ingresos equivalentes a la renta nacional bruta (RNB) per cápita del país (RNB del año anterior). Durante la fase piloto, todos los candidatos debían ganar al menos el doble de la RNB.
Ampliación de la duración de la estancia: el período máximo pasa de 2 a 3 años.
Ante la escasez crónica de mano de obra que atraviesa el país, Corea del Sur podría relajar sus normas de inmigración en otros sectores con dificultades de contratación. Un ejemplo reciente es el de la carnicería: en julio, carniceros cualificados pudieron immigrar al amparo del visado E-7-3, cuyo ámbito de aplicación, habitualmente reservado a trabajadores cualificados en construcción e industrias especializadas, fue ampliado por el gobierno. Para hacer frente a las escaseces de mano de obra «persistentes», el ejecutivo podría realizar en el futuro otros ajustes en esta misma línea.
Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.