Lanzado en abril de 2025, el K-Tech Pass tiene como objetivo atraer a profesionales extranjeros altamente cualificados en tecnologías de vanguardia. La reforma refuerza las ventajas del Pass y flexibiliza las condiciones para captar talento internacional. La meta: incorporar a «2 000 de los mejores investigadores del mundo» antes de 2030. Las medidas de flexibilización que se detallan a continuación se suman a los beneficios que ya ofrece el K-Tech Pass: ayuda al alojamiento, apoyo para la instalación, ventajas fiscales, entre otros.

Una vía rápida hacia la inmigración en Corea del Sur a través de las ciencias

Se trata, más concretamente, de una vía express reservada a titulados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Para atraer a más talento, el ejecutivo surcoreano ha ampliado su programa de visado «K-star» (Korea-Science & Technology Advanced Human-Resources). Este visado no solo otorga la residencia, sino que también abre la puerta a la naturalización, aunque esta última queda reservada a quienes cuenten con un máster o doctorado y puedan acreditar resultados «excepcionales». El programa K-star incluye 32 universidades.

Otras ventajas:

El gobierno reduce el período de espera para obtener la residencia permanente (visado F-5-S1) de 6 a 3 años. Esta flexibilización está condicionada, no obstante, a una evaluación que se llevará a cabo mediante un sistema de puntos.

Los investigadores extranjeros más destacados podrán beneficiarse de una «naturalización especial», previa revisión de su expediente. Su cónyuge obtendrá el estatuto de residente (visado F-2) y podrá trabajar sin restricciones.

Los estudiantes extranjeros que cuenten con una recomendación del rector de su universidad podrán obtener un visado de residencia (F-2-7S) sin necesidad de tener un empleo previo en Corea del Sur. Este requisito representaba uno de los principales obstáculos para los titulados extranjeros que deseaban quedarse en el país.

Un visado para nómadas digitales más flexible

Tras dos años de programa piloto, Corea del Sur presenta la versión definitiva de su visado para nómadas digitales, también conocido como «visado trabajo-vacaciones».

Principales cambios para los candidatos extranjeros:

Reducción del umbral mínimo de ingresos: los candidatos de entre 18 y 34 años que decidan establecerse fuera de Seúl o en regiones poco pobladas solo deberán acreditar unos ingresos equivalentes a la renta nacional bruta (RNB) per cápita del país (RNB del año anterior). Durante la fase piloto, todos los candidatos debían ganar al menos el doble de la RNB.

Ampliación de la duración de la estancia: el período máximo pasa de 2 a 3 años.