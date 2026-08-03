Quando l'auto diventa la soluzione più semplice Dalle testimonianze raccolte sui nostri forum, una cosa torna spesso: in molti Paesi, spostarsi con un animale è molto più semplice se si ha un'auto. In Thailandia, Vietnam, Filippine e Tunisia, diversi espatriati raccontano di preferire la macchina, soprattutto per i cani di media o grande taglia. Non perché sia impossibile usare taxi o app di trasporto, ma perché bisogna avvisare in anticipo, trovare un autista che accetti l'animale e, a volte, pagare una tariffa maggiorata. Chi vive in Vietnam racconta, ad esempio, di usare l'auto privata o un pulmino per i tragitti più lunghi, mentre volendosi spostare in taxi è meglio prenotare la corsa e informare che si viaggia con un animale. Nelle Filippine, jeepney, tricicli e mezzi locali potrebbero non essere la scelta più comoda, soprattutto con animali grandi o poco abituati al rumore e al caldo. Anche in questi casi, organizzare per tempo lo spostamento riduce lo stress sia per il proprietario che per l'animale. Leggi anche Adozione internazionale di animali domestici: procedure da seguire

Le regole contano, ma anche la cultura locale Quando ci si sposta con un animale, non bisogna tenere conto soltanto delle regole ufficiali. Conta anche il modo in cui cani e gatti vengono percepiti nella vita di tutti i giorni. In Marocco, ad esempio, le testimonianze mostrano una differenza piuttosto netta: un gatto nel trasportino viene generalmente accettato più facilmente, mentre la presenza di un cane può suscitare maggiori resistenze, anche per motivi culturali o sanitari. In Tunisia, invece, la situazione varia molto da una zona all'altra. Nelle località più frequentate da stranieri e turisti è più facile trovare taxi, alloggi e servizi che accettano animali. Se stai pensando di trasferirti, non fermarti a valutare se il Paese sia nel complesso adatto agli animali: considera anche la città, il quartiere e il contesto in cui vivrai. Anche a Panama l'aspetto culturale può fare la differenza. Alcuni espatriati raccontano che portare il proprio animale in ristoranti, negozi o altri luoghi pubblici è generalmente poco apprezzato. Inoltre, gli animali non possono entrare nei locali che vendono alimenti. Al di là delle norme, le testimonianze ricordano che conoscere le abitudini del Paese ospitante, e rispettare la sensibilità dei residenti, evita incomprensioni e facilita la convivenza. In Vietnam, l'attenzione verso gli animali domestici sta aumentando, ma resta ancora piuttosto limitata. Alcuni espatriati osservano che i cani vengono talvolta scelti per il loro aspetto: nelle città si incontrano anche razze come Alaskan Malamute, Siberian Husky e Samoiedo, poco adatte al clima caldo e umido. Non sono rari nemmeno collari a catena o pratiche considerate poco rispettose del benessere dell'animale. Nelle grandi città, come Ho Chi Minh City, le aree dedicate ai cani sono praticamente inesistenti. Le passeggiate si fanno quindi soprattutto al guinzaglio, nei pochi parchi e giardini pubblici, dove gli animali non sono sempre ben accetti. Anche far socializzare il proprio cane può essere difficile, sia perché se ne incontrano pochi, sia perché non tutti i proprietari sanno gestire correttamente l'incontro con altri animali. Negli ultimi anni è però aumentato il numero di veterinari e cliniche veterinarie, quindi oggi è più facile prendersi cura del proprio animale. Nel complesso, tuttavia, secondo alcune testimonianze, un cane abituato alla vita in Italia troverà in Vietnam meno spazi, meno occasioni per socializzare e una quotidianità meno adatta alle sue esigenze.

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Paesi dove gli animali sono ben integrati Ci sono poi destinazioni in cui gli animali fanno parte della vita quotidiana. Alcuni espatriati che vivono in Ungheria descrivono Budapest come una città dove è normale vedere cani in metropolitana, sui tram e sugli autobus, purché vengano rispettate le regole previste. In Portogallo e in alcune grandi città brasiliane, gli animali sono ammessi nei parchi, nei locali e negli spazi pubblici, anche se le condizioni possono variare in base alla città e alla singola struttura. Questo non significa che sia sempre tutto semplice. Anche nei Paesi più aperti è necessario verificare le regole dei mezzi di trasporto e dei locali pubblici. Vivere in un luogo dove gli animali sono normalmente accettati, però, rende la quotidianità molto più facile: una passeggiata, un pranzo fuori o un breve spostamento richiedono meno organizzazione. Leggi anche Ti trasferisci all'estero? Ecco a chi puoi affidare il tuo animale domestico