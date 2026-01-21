E-service pour simplifier les démarches des expats

Moins de paperasse, plus de temps gagné : le ministère koweïtien de l'Intérieur a mis en place un nouveau e-service pour simplifier les démarches des expatriés. Désormais, il est possible d'obtenir, de renouveler ou de transférer son permis de séjour en ligne. Il n'est donc plus nécessaire de se déplacer pour effectuer ces démarches. Les expats peuvent accéder aux nouveaux services via la plateforme officielle du ministère de l'Intérieur.

Réforme de l'immigration

Effective depuis le 23 décembre 2025, la réforme de l'immigration met en place de nouveaux permis de séjour de longue durée (10 à 15 ans). La réforme propose plusieurs situations, en lien avec l'investissement, l'immobilier ou les liens familiaux. Par exemple, un investisseur étranger peut détenir un permis de séjour de 15 ans. Un étranger propriétaire d'un bien immobilier pourra obtenir un permis de séjour de 10 ans maximum. Les enfants nés de femmes koweïtiennes pourront bénéficier de ce permis.

Le gouvernement précise que d'autres catégories de personnes seront visées par ce visa long. En revanche, la durée standard du visa des expatriés travaillant dans le secteur public reste de 5 ans.

Hausse des frais de visa

Le gouvernement a annoncé des hausses des frais de titre de séjour (iqama) :

Doublement des frais annuels de renouvellement de visa : 20 dinars koweïtiens/KWD (65,14 dollars/USD) au lieu de 10 KWD. Le montant est plus élevé pour les investisseurs, les propriétaires immobiliers (50 KWD) et les expatriés autofinancés (500 KWD).

Frais de visas de visite (visas familiaux, touristiques, d'affaires…) fixés à 10 KWD (32,57 USD) par mois.

Parrainage

Un parrainage est possible pour les expatriés gagnant au moins 800 KWD mensuels (2 605,44 USD). Certaines professions sont exemptées.

Les frais annuels de résidence des expatriés pour les conjoints et enfants à charge passent à 20 KWD (65,14 USD). Ils sont de 40 KWD pour les investisseurs, propriétaires immobiliers ou religieux. Ils passent à 100 KWD pour les expatriés autofinancés. Ils grimpent à 300 KWD pour les personnes à charge autres que les membres de la famille.