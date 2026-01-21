Menu
Expat.com
Rechercher
Magazine
Rechercher

Expatriation au Koweït : nouvelles règles de visa en 2026

Actualités
ville au Koweit
GreensandBlues / Envato Elements
Écrit parAsaël Häzaqle 21 Janvier 2026

À quoi doivent s'attendre les expats en 2026 ? S'il continue sa politique de nationalisation des emplois, le Koweït entend aussi attirer les investisseurs et les expatriés très qualifiés.

E-service pour simplifier les démarches des expats

Moins de paperasse, plus de temps gagné : le ministère koweïtien de l'Intérieur a mis en place un nouveau e-service pour simplifier les démarches des expatriés. Désormais, il est possible d'obtenir, de renouveler ou de transférer son permis de séjour en ligne. Il n'est donc plus nécessaire de se déplacer pour effectuer ces démarches. Les expats peuvent accéder aux nouveaux services via la plateforme officielle du ministère de l'Intérieur.

Réforme de l'immigration

Effective depuis le 23 décembre 2025, la réforme de l'immigration met en place de nouveaux permis de séjour de longue durée (10 à 15 ans). La réforme propose plusieurs situations, en lien avec l'investissement, l'immobilier ou les liens familiaux. Par exemple, un investisseur étranger peut détenir un permis de séjour de 15 ans. Un étranger propriétaire d'un bien immobilier pourra obtenir un permis de séjour de 10 ans maximum. Les enfants nés de femmes koweïtiennes pourront bénéficier de ce permis.

Le gouvernement précise que d'autres catégories de personnes seront visées par ce visa long. En revanche, la durée standard du visa des expatriés travaillant dans le secteur public reste de 5 ans.

Hausse des frais de visa

Le gouvernement a annoncé des hausses des frais de titre de séjour (iqama) :

  • Doublement des frais annuels de renouvellement de visa : 20 dinars koweïtiens/KWD (65,14 dollars/USD) au lieu de 10 KWD. Le montant est plus élevé pour les investisseurs, les propriétaires immobiliers (50 KWD) et les expatriés autofinancés (500 KWD).
  • Frais de visas de visite (visas familiaux, touristiques, d'affaires…) fixés à 10 KWD (32,57 USD) par mois.

Parrainage

Un parrainage est possible pour les expatriés gagnant au moins 800 KWD mensuels (2 605,44 USD). Certaines professions sont exemptées.

Les frais annuels de résidence des expatriés pour les conjoints et enfants à charge passent à 20 KWD (65,14 USD). Ils sont de 40 KWD pour les investisseurs, propriétaires immobiliers ou religieux. Ils passent à 100 KWD pour les expatriés autofinancés. Ils grimpent à 300 KWD pour les personnes à charge autres que les membres de la famille.

Sources :

Visas
Koweit
A propos de

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d’expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d’expatrié : choix du visa, études, recherche d’emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d’un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

Commentaires

Plus d'articles

Simplifiez votre installation avec nos Guides de l'expatrié

Choisissez la meilleure assurance santé
Protégez votre santé lors de votre nouvelle vie à l'étranger.
Trouvez le bon déménageur
Facilitez votre installation avec un expert du déménagement international.
Ouvrez un compte bancaire adapté
Choisissez une banque adaptée à votre mobilité internationale.
Réalisez un bilan fiscal
Mesurez l'impact fiscal de votre mobilité internationale.