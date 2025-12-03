Grèce : un Golden Visa en perte de vitesse ?

Les temps sont durs, pour le Golden Visa grec. Le programme peine à attirer de nouveaux riches étrangers. D'après le ministère grec des Migrations, le nombre de demandes de visas dorés par investissement immobilier a baissé de 28,5 % en avril, comparativement à la même période en 2024. Une première, depuis 2022. En cause : le durcissement des règles acté en 2024, qui augmente les seuils requis pour investir, notamment dans les zones touristiques. De plus, l'Union européenne (UE) continue de faire pression sur la Grèce. Le Golden Visa reste dans le viseur de l'UE, qui alerte contre les risques de fraude fiscale de blanchiment d'argent. Mais l'autre grand obstacle de l'exécutif, c'est la population locale. Face à une crise du logement qui n'en finit pas, les Grecs exigent l'arrêt du programme.

Les nouvelles règles du Golden Visa grec

Pour tenter de contourner ces obstacles et renouer avec la croissance, le gouvernement grec a défini de nouvelles règles, entrées en vigueur depuis le 11 novembre :

Investissement dans les infrastructures touristiques

C'est l'une des principales nouveautés de la réforme. Les expatriés peuvent désormais obtenir un Golden Visa en investissant dans les hébergements touristiques grecs, même s'il s'agit de baux de longue durée ou de contrats de multipropriété. Principale condition à remplir : obtenir un certificat de l'Office national grec du tourisme.

Vérifications à effectuer par le notaire

Pour lutter contre la fraude (par exemple, utiliser un même bien immobilier pour plusieurs demandes de Golden Visa), les nouvelles règles renforcent les contrôles à effectuer. Charge au notaire de vérifier l'identité de l'expatrié et du vendeur, l'adresse exacte et la nature du bien en vente, son prix ou son loyer, les modalités de paiement, et la présence éventuelle de clauses. Le notaire devra également rechercher si le bien en vente l'a déjà été par le passé, via une demande de Golden Visa. En cas de location, le bail sera de 5 ans, conformément aux dispositions du Golden Visa.

Délivrance du Golden Visa initial : procédure accélérée

Désormais, les investisseurs expatriés n'auront plus à transférer leur contrat au registre foncier ou au registre des hypothèques. Ils devront juste envoyer la preuve de leur demande de transfert, ou une attestation de leur avocat montrant qu'ils ont bien demandé le transfert du contrat. Les expatriés pourront fournir la preuve définitive lors du renouvellement de leur permis de séjour. Cette simplification permet un traitement plus rapide des dossiers, et donc, une délivrance plus rapide des visas dorés. En outre, le Golden Visa sera délivré sous réserve de souscription à une assurance privée, de l'acquittement des frais de 2 000 euros, et de l'obtention d'un visa d'entrée, dans le cas où l'expatrié ne dispose pas de titre de séjour valide dans l'espace Schengen.

Lutte contre la fraude

Les investisseurs étrangers passant par des entreprises intermédiaires basées en Grèce ou dans un autre pays de l'UE devront prouver leur lien avec ces dernières. S'ils en détiennent la propriété, ou s'ils détiennent des actions ou une participation au sein de ces entités, ils devront en fournir la preuve. Cette exigence permet de lutter contre des déclarations frauduleuses.