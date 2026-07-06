Si estás buscando un país con estabilidad, rentabilidad y ubicado estratégicamente para que tu negocio crezca, o diversificar tu cartera de inversiones, Panamá debería estar en lo más alto de tu lista. Panamá no es solamente un país con un Canal famoso; es una de las economías en crecimiento más rápidas en Latinoamérica, un hub financiero regional, y una puerta de entrada comprobada para empresas que buscan expansión continental. Con una economía dolarizada, un sistema tributario de carácter territorial, una infraestructura logística de primer nivel y normativas migratorias que favorecen a inversores, Panamá ofrece una combinación de ventajas que pocos países igualan.

Dentro de este artículo vamos a desglosar los mejores sectores para invertir en Panamá este 2026; que hace a cada uno de estos atractivos, sus beneficios claves y tips que usted debería saber, además de como empezar de una vez. Además, las reformas normativas más relevantes de 2025-2026: Ley 493/2025, Decretos Ejecutivos 722/193, Anteproyecto Fintech N° 314, salida de la lista gris de la UE (julio 2025) y Ley 432/2025 de Promoción de Inversiones.

1. Bienes Raíces: Ganancias Estables en un Mercado en Crecimiento ¿Qué lo hace un sector destacado? El mercado inmobiliario panameño constantemente se posiciona como uno de los más atractivos de la región. Ya sea que estés en búsqueda de propiedades residenciales, comerciales o arrendamientos de corto plazo para inversión, la ciudad de Panamá y sus alrededores ofrecen un margen de ganancias fuerte, con una seguridad jurídica relativa. A inicios de 2026, los rendimientos brutos por alquiler en la Ciudad de Panamá promedian alrededor del 7,7%, con barrios de alta demanda como El Cangrejo superando el 10%. Los precios oscilan entre 1 100 $ y más de 3 500 $ por metro cuadrado (promedio 2 050 $). Marco normativo vigente (2025-2026): Beneficios Clave — Bienes Raíces Seguridad Jurídica para Inversionistas Extranjeros: La Constitución panameña garantiza igualdad de derechos entre inversores extranjeros y nacionales para adquirir bienes inmuebles. Panamá entonces permite la pertenencia de propiedades por extranjeros al 100%. Decreto Ejecutivo 722 (mod. Decreto 193/2024): Inversión inmobiliaria mínima de 300 000 USD libre de gravamen para Residencia Permanente como Inversionista Calificado. Se ha propuesto que a partir de octubre de 2026, el umbral sube a 500 000 USD. Ley 493 de 2025 — Inversionista Calificado: Otorga residencia permanente y Pasaporte Especial Panameño extensivo a dependientes (no equivale a ciudadanía). Plazo mínimo de mantenimiento: 5 años. Verificación registral obligatoria: Toda propiedad debe estar inscrita en el Registro Público, o presentar promesa de compraventa autenticada con fideicomiso de garantía por el 100% del valor. Apreciación del capital: Costa del Este y Santa María registraron apreciación sostenida; precios de alquiler subieron entre 8% y 15% en los últimos 12 meses. Consejos antes de invertir: Realiza la debida diligencia a través de un abogado que conozca de Bienes Raíces y cumplimiento antes de cualquier adquisición.

Sugerencia, si deseas ser un Inversionista Calificado, con el umbral actual de 300 000 USD, hazlo antes de octubre de 2026.

Analiza la demanda de alquiler en tu zona objetivo antes de optar por arrendamiento a corto plazo.

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2. Logística & Comercio Internacional: La Columna Vertebral de la Economía ¿Qué lo hace un sector destacado? Panamá tiene una posición geográfica entre Norte y Sur América que hace que sea uno de los hubs logísticos más importantes a nivel global. En el año fiscal 2025, el Canal registró ingresos récord de 4 700 millones USD (+14,4%), con 13 404 tránsitos de embarcaciones. La Ley 309/2025 aprueba el presupuesto del Canal para oct. 2025 – sept. 2026 con un aporte récord al Tesoro Nacional de 3 193,8 USD millones. Marco normativo vigente: Beneficios Clave — Logística & Comercio Zona Libre de Colón (ZLC): Exenciones fiscales sobre importaciones, exportaciones y reexportaciones. La ZLC es la zona de libre comercio más grande del hemisferio occidental. Ley 432/2025 — Promoción de Inversiones: Nueva agencia unificada para atracción de IED y exportaciones, con mayor eficiencia y menor burocracia para el inversor. TLC vigentes: Acuerdos con EE. UU., la UE, Canadá, Singapur y más de 20 países. Infraestructura multimodal: Conectividad Atlántico-Pacífico vía marítima, aérea, ferroviaria y terrestre. Aeropuerto de Tocumen: 20,9 millones de pasajeros en 2025. Crecimiento sostenido del Canal: Datos preliminares del año fiscal 2026 (oct.–feb.) muestran ingresos 8%–10% superiores al mismo período anterior. Consejos antes de invertir: Evalúa si tu modelo de negocio se beneficia más de la ZLC (Zona Libre de Colón), Panamá Pacífico u otra zona franca.

Consulta con la nueva agencia de la Ley 432 para acceder a incentivos de promoción y asesoría oficial.

Considera asociarte con un operador logístico local antes de construir tu propia red de distribución. 3. Fintech & Tecnología: La Economía Digital en Auge ¿Qué lo hace un sector destacado? Desde septiembre de 2025, el ecosistema Fintech panameño cuenta con 72 empresas activas (en contraste con 30 años atrás). El 13 de enero de 2026, se presentó el Anteproyecto de Ley N° 314 (“Ley Marco Integral de Tecnologías Financieras de Panamá”), que plantea convertir al país en un centro regional de innovación financiera. Marco normativo vigente y en desarrollo: Beneficios Clave — Fintech & Tecnología Anteproyecto de Ley N° 314 (enero 2026): Propone regulación proporcional con neutralidad tecnológica para banca digital, pagos electrónicos, cripto activos y DAO. Supervisión orientada al riesgo real de cada modelo. En trámite; monitorear su aprobación. Salida de la lista gris de la UE (9 julio 2025): Elimina el escrutinio adicional en transacciones con entidades europeas y reduce el costo de cumplimiento para empresas con operaciones transfronterizas. Ciudad del Saber y Panamá Pacífico: Exenciones fiscales, visas simplificadas para talento especializado y acceso a redes de innovación regional. SBP en evolución: La Superintendencia de Bancos de Panamá desarrolla marcos para banca digital. El Anteproyecto 314 implica que la supervisión se base en la finalidad económica, no en la tecnología empleada. Ventana de oportunidad: Frente a Colombia, México o Brasil, el ecosistema local sigue en etapa temprana, con menor competencia y más espacio para primeros entrantes. Consejos antes de invertir: Monitorea la aprobación del Anteproyecto 314: Pues este definirá requisitos claves de licenciamiento, capital mínimo y obligaciones de reporte.

Registra tu empresa como Sociedad Anónima (S.A.) para máxima flexibilidad en estructura de capital.

Evalúa la elegibilidad para Ciudad del Saber o Panamá Pacífico para acceder a incentivos fiscales.

Consulta a especialistas en ALD/CFT: el compliance post-lista gris exige controles robustos de prevención de blanqueo de capitales. 4. Turismo & Hostelería: Demanda Sostenida, Oportunidades Diversas ¿Qué lo hace un sector destacado? Solo en el primer semestre de 2025, las llegadas de visitantes crecieron más del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024. En 2025, el Aeropuerto Internacional de Tocumen superó los 20,9 millones de pasajeros, reflejando una recuperación fuerte tras los eventos de la pandemia. La ocupación promedio STR en la Ciudad de Panamá se mantiene entre el 55% y el 65%, creando una demanda constante para hoteles, restaurantes y negocios de servicios. Marco normativo vigente: Beneficios Clave — Turismo & Hostelería Ley 8 de 1994 (mod. Ley 58/2006): Marco institucional de la ATP. Regula licencias turísticas, criterios de inversión y mecanismos de financiamiento. Ley 80 de 2012 (mod. Leyes 122/2019, 82/2019 y 314/2022): Incentivos fiscales para infraestructura turística fuera del distrito capital: exoneración de ISR por 15 años y deducción del 50% de ISR para inversiones en proyectos turísticos en zonas prioritarias. Visa de Pensionado: Ingresos vitalicios desde 1 000 USD/mes. Atrae jubilados internacionales que generan gasto constante en servicios locales. Apoyo institucional: ATP y Promtur Panamá promueven y financian activamente proyectos de desarrollo turístico. Oportunidades de nicho: Eco-lodges, turismo de aventura, retiros de bienestar y turismo gastronómico son mercados de rápido crecimiento y poca explotación. Consejos antes de invertir: Verifica con un asesor local la vigencia específica de los incentivos de la Ley 80 para tu proyecto.

Enfócate en zonas con reconocimiento internacional creciente: Boquete, Bocas del Toro e Islas de las Perlas.

El modelo híbrido (compra + operación) puede combinarse con elegibilidad para visas de inversión.

5. Panamá como plataforma para América Latina El panorama general Más de 140 empresas multinacionales han establecido sus sedes regionales en Panamá. El Banco Mundial proyecta un crecimiento económico del 3,5%–4% para 2026. En febrero de 2026, Panamá emitió deuda soberana por 2 500 millones USD que recibió demanda cinco veces superior a la oferta (13 000 millones USD), reflejando la confianza internacional renovada. Marco normativo vigente: Ventajas Estructurales — Sede Regional Sistema tributario territorial: Los ingresos de fuente extranjera no tributan en Panamá. Nota: La Ley de Sustancia Económica (en proceso, impulsada por el MEF) exigirá que las multinacionales demuestren presencia física real (empleados, oficinas, actividad genuina) para mantener la exención de renta extranjera. Salida de listas internacionales: Panamá fue retirada de la lista gris del GAFI (2023) y de la lista de alto riesgo de la UE (9 julio 2025, Acto Delegado C (2025/3815). Reduce el escrutinio en transacciones transfronterizas. Ley 432/2025: Nueva agencia unificada de atracción de IED y promoción de exportaciones, con mayor eficiencia presupuestaria. Libre movimiento de capitales: Sin restricciones para transferencias hacia/desde Panamá. Economía dolarizada: Elimina riesgo cambiario para operaciones en USD. Centro bancario consolidado: 41 de los 100 principales bancos de Centroamérica. El mercado de valores creció 60% en 2025 (segmento primario). Consejos antes de usar a Panamá como tu base regional: Estructura tu S.A. con sustancia económica real para cumplir con los nuevos requerimientos de la Ley de Sustancia Económica en proceso.

Aprovecha los CDI (Convenios de Doble Imposición) vigentes para minimizar retenciones en pagos transfronterizos.

Contrata equipo legal y contable local desde el primer día; el compliance post-lista gris exige diligencia permanente. Resumen de Normativa Clave 2025-2026 Norma Relevancia para el Inversor Ley 493/2025 — Inversionista Calificado Residencia permanente + pasaporte especial para inv. desde 300K USD (bienes raíces, acciones o depósito a plazo). Mantenimiento mínimo: 5 años. Decreto 193/2024 (mod. Decreto 722/2020) Umbral inmobiliario 300K USD hasta oct. 2026; luego sube a 500K USD. Ley 432/2025 Nueva agencia unificada de atracción de IED y promoción de exportaciones. Anteproyecto Fintech N° 314 (ene. 2026) Ley Marco para regular banca digital, pagos, cripto y DAO. En trámite legislativo. Salida lista gris UE (jul. 2025) Elimina sobrecumplimiento para transacciones con bancos europeos. Mejora el acceso al sistema financiero internacional. Ley de Sustancia Económica (en proceso) Exigirá actividad económica real para mantener beneficios de exención de renta extranjera. Ley 309/2025 — Presupuesto Canal Aporte récord B/.3.193,8M al Tesoro Nacional. Ratifica solidez fiscal. Leyes Turísticas (Ley 8/1994 + Ley 80/2012) Marco de incentivos: exoneración de ISR de 15 años y deducción del 50% para inversiones turísticas fuera de la capital.