¿Cuáles son los países con «cero impuesto sobre la renta» en 2026?

Expatriarse para pagar menos impuestos: no eres el primero en pensarlo. La idea seduce a un buen número de candidatos a la expatriación, especialmente a los más acaudalados. Los Estados lo saben perfectamente y compiten activamente por atraer a extranjeros.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Arabia Saudí, Omán, Baréin, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Brunéi, Vanuatu, San Cristóbal y Nieves, y las Bahamas figuran entre los países que no aplican ningún impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dicho de otro modo: sus ingresos no tributarán en estos países.

Algunas particularidades

Mónaco: ningún impuesto sobre la renta de las personas físicas... salvo que sean de nacionalidad francesa.

Arabia Saudí: la exención del impuesto sobre la renta se aplica a los extranjeros que trabajan en el país, especialmente a quienes ejercen su actividad en los sectores de la salud, el petróleo, el gas, la construcción y la educación: sus salarios están exentos de impuestos.

Bermudas: los trabajadores conservan íntegramente su salario, aunque las empresas sí deben abonar una tasa sobre dichos salarios.

Exenciones: ¿qué impuestos quedan cubiertos?

Si los expatriados más adinerados valoran tanto estos países es porque su política fiscal permite eludir una serie de impuestos: el impuesto sobre la renta, pero también el impuesto sobre las ganancias de capital (los beneficios obtenidos tras la venta de bienes inmuebles o activos bursátiles), el impuesto de sucesiones (los herederos quedan exentos de tributar) y el impuesto sobre el patrimonio (el patrimonio del expatriado está libre de cargas fiscales). Los expatriados que tienen una empresa pueden asimismo quedar exentos del impuesto de sociedades.

Lógicamente, todo depende de la normativa del país de destino. Vanuatu, por ejemplo, no aplica ningún impuesto sobre la renta de las personas físicas, ni sobre las ganancias de capital, ni sobre las sucesiones, ni tampoco impuesto de sociedades. En Catar no existe ningún impuesto sobre la renta de las personas físicas, aunque el Estado federal sí ha establecido un impuesto de sociedades del 10 % sobre los beneficios obtenidos localmente por empresas extranjeras.

Expatriación en un país fiscalmente atractivo: atención a los riesgos financieros

Instalarse en un «paraíso fiscal» no está exento de riesgos. La exención fiscal en el país de destino no libera al expatriado de sus demás obligaciones, en particular las que mantiene con su país de origen.

Domicilio fiscal e imposición

Expatriarse no implica necesariamente un cambio de domicilio fiscal (o residencia fiscal). Si el domicilio fiscal del expatriado sigue siendo el de su país de origen, continuará tributando allí (en particular por el impuesto sobre la renta, si ese país lo contempla). Para evitar la doble imposición, muchos países han suscrito convenios de no imposición. Se recomienda consultar a un especialista en fiscalidad internacional para determinar qué ingresos se considerarán «de fuente extranjera» o «de fuente local», y qué régimen tributario se aplicará en cada caso.

Impuesto de sucesiones aplicable pese a la expatriación

La residencia fiscal de los herederos también puede influir en el impuesto de sucesiones, incluso cuando el causante era expatriado. Por ejemplo, un heredero que no sea residente fiscal en su país de origen podría tener que tributar tanto en dicho país como en el país de residencia del fallecido; todo dependerá de los convenios vigentes entre ambos Estados (convenio para evitar la doble imposición). En ausencia de convenio, el expatriado corre el riesgo de ser gravado dos veces.

Impuesto de salida (exit tax)

Desprenderse del patrimonio antes de expatriarse no siempre es la mejor solución. Algunos países han puesto en marcha el exit tax: un impuesto sobre las plusvalías latentes (en acciones, participaciones sociales...), incluso cuando aún no se han transmitido. Este impuesto está pensado precisamente para disuadir a los futuros expatriados que intenten esquivar el fisco.

Países sin impuesto sobre la renta: cuidado con los impuestos indirectos

Es la pregunta que se hace todo buen candidato a la expatriación que quiere optimizar sus ingresos. ¿Esconde el «cero impuesto sobre la renta» cargas fiscales ocultas? La realidad, por supuesto, no siempre es tan idílica como la imagen de postal. Los riesgos financieros son reales y exigen la máxima prudencia, sobre todo en el caso de los expatriados emprendedores o inversores.

IVA e impuestos especiales: ¿qué países los aplican?

Instalarse en un país con una fiscalidad muy ventajosa no significa que uno vaya a dejar de pagar impuestos para siempre. Algunos de los «paraísos fiscales» favoritos entre los expatriados aplican impuestos indirectos que deben abonar todos los residentes: el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o los impuestos especiales (accisas), que gravan determinados productos de consumo.

Desde 2018, los EAU aplican un IVA del 5 % y tasas especiales sobre las bebidas azucaradas, las bebidas energéticas y el tabaco, entre otros productos. El Estado contempla no obstante posibles devoluciones del IVA para los extranjeros que cumplan los requisitos.

Otros países del Golfo también han reintroducido el IVA:

Arabia Saudí: 15 % desde el 1 de julio de 2020, con impuestos especiales de entre el 50 % y el 100 %. Afectan principalmente a las bebidas carbonatadas (50 %), las bebidas energéticas (100 %) y el tabaco.

Omán: 5 % desde 2021, con impuestos especiales del 100 % sobre el tabaco y sus derivados, las bebidas energéticas, los productos que contienen cerdo y el alcohol. Las bebidas azucaradas tributan al 50 %.

Baréin: 10 % desde el 1 de enero de 2022, con impuestos especiales del 100 % sobre el tabaco y las bebidas energéticas, y del 50 % sobre las bebidas azucaradas.

Las Bahamas, Vanuatu y Mónaco también aplican un IVA estándar (del 10 %, el 15 % y el 20 % respectivamente). Tras reducir su IVA al 13 % en febrero de 2025, San Cristóbal y Nieves volvió a situarlo en el 17 % a partir de julio de 2025.

En cambio, Kuwait, Brunéi, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Catar no aplican IVA. En Catar se promulgó una ley sobre el IVA en 2018, con una entrada en vigor prevista para 2026, pero hasta la fecha no se ha fijado ninguna fecha oficial de implantación.

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Impuestos aplicables a las empresas extranjeras

Algunos países gravan con impuestos a las empresas extranjeras: es el caso de los EAU, Andorra, Baréin, Mónaco, San Cristóbal y Nieves y Catar, entre otros. Estos mismos Estados pueden, no obstante, ofrecer un marco fiscal atractivo a pesar de dichos impuestos, con el objetivo de seguir atrayendo a inversores y emprendedores expatriados. Un ejemplo claro son las zonas francas diseñadas específicamente para empresas extranjeras. En Catar, las compañías extranjeras establecidas en una zona franca quedan exentas de impuestos durante 20 años. Mónaco aplica un impuesto del 25 % a las empresas extranjeras que generan más del 25 % de su facturación fuera del Principado. Desde 2023, los EAU aplican un impuesto de sociedades del 9 % sobre los beneficios de empresas extranjeras que superen los 375 000 dírhams emiratíes (102 110 dólares).