Período de declaración de la renta / año fiscal: ¿de qué estamos hablando?

Antes de ver los calendarios fiscales de las distintas regiones del mundo, conviene aclarar algunos conceptos. ¿Existe alguna diferencia entre el período de declaración de la renta y el año fiscal? La respuesta es sí. Ambas expresiones no hacen referencia exactamente a lo mismo.

Período de declaración de la renta

Como su propio nombre indica, el período de declaración de la renta es un plazo determinado durante el cual los expatriados y los residentes locales deben declarar los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal anterior. En 2026, los expatriados que viven en Canadá tienen hasta el 30 de abril de 2026 para declarar sus ingresos de 2025.

Año fiscal

El año fiscal también es un período concreto, aunque con un propósito diferente: se trata del intervalo establecido para contabilizar los ingresos de particulares o empresas que servirán de base para calcular el impuesto sobre la renta. El año fiscal puede coincidir con el año natural, pero no siempre es así. Hay casos, como ocurre con ciertas empresas, en los que ambos períodos no coinciden. En esas situaciones, la declaración de la renta tomará como referencia el año fiscal que corresponda a la empresa en cuestión. Dependiendo de su situación, los expatriados harían bien en comprobar con detenimiento qué año fiscal se aplica para contabilizar sus ingresos del ejercicio anterior.

Declarar la renta: el año fiscal según cada país

Muchos países hacen coincidir el año fiscal con el año natural, de modo que este comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Sin embargo, hay países que aplican un año fiscal distinto al año natural.

Cabe señalar que las empresas pueden optar por un año fiscal diferente al año natural, siempre que cuenten con las autorizaciones pertinentes y dentro de los límites que establezca la legislación del país de destino.

Países donde el año fiscal coincide con el año natural

En la mayoría de los países de Europa, África y América del Norte y del Sur, el año fiscal coincide con el año natural: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Senegal, Camerún, Argelia, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Túnez, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Estonia, Lituania, etc. Algunos países asiáticos, como Uzbekistán, China, Corea del Sur y Vietnam, también adoptan este sistema.

Leer también. Diez errores fiscales que evitar al mudarse al extranjero

Países donde el año fiscal no coincide con el año natural

Namibia: del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente.

Reino Unido: del 6 de abril al 5 de abril del año siguiente.

Australia: del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente.

Mauricio: del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente.

Japón, Nueva Zelanda e India: del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente.

¿Hasta cuándo se puede declarar la renta? El calendario del expatriado

Conviene recordar que es habitual oír y leer que se "declaran los impuestos". En realidad, esto es una imprecisión: lo que se declara son los ingresos del ejercicio fiscal anterior, con el fin de determinar si corresponde pagar impuestos o no. Lo esencial es identificar bien la fecha límite para presentar la declaración. Por lo general, los plazos pueden ampliarse cuando la declaración se realiza por vía telemática. Un repaso por países.

Fechas límite en abril

Estonia: entre el 16 de febrero y el 30 de abril.

Filipinas, Estados Unidos: 15 de abril.

Singapur: 18 de abril.

Chile, México, Canadá: 30 de abril.

Brasil: generalmente el 30 de abril.

Fecha límite en mayo

Suecia: hasta el 2 de mayo (a más tardar el 4 de mayo).

Países Bajos: antes del 1 de mayo.

Corea del Sur: hasta el 31 de mayo.

Fecha límite en junio

España: entre el 2 de abril y el 30 de junio.

Grecia: fecha límite el 30 de junio del año en curso.

Francia: entre mayo y junio, según el departamento de residencia.

El caso del Reino Unido

En el Reino Unido, según su situación, los expatriados pueden verse en la necesidad de recurrir a la "autoliquidación" (self-assessment): un sistema que permite a la autoridad tributaria británica (HMRC) evaluar los ingresos procedentes del extranjero y los de los trabajadores por cuenta propia. En ese caso, el plazo para presentar la declaración va del 6 de abril al 31 de octubre, y se extiende hasta el 31 de enero del año siguiente si la declaración se realiza por vía telemática.

¿Hay que seguir declarando la renta cuando se aplica la retención en origen?

Son muchos los países que aplican la retención en la fuente: Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, la mayoría de los países europeos… Sin embargo, esta retención no exime de la obligación de presentar la declaración de la renta.

Expatriarse a lo largo del año fiscal: ¿qué consecuencias tiene?

En primer lugar, es imprescindible notificar a la administración tributaria del país de origen el traslado de residencia al extranjero: las autoridades deben conocer el nuevo domicilio del expatriado. Los Estados han reforzado sus mecanismos para combatir el fraude fiscal, y marcharse del país con la esperanza de eludir el pago de impuestos puede, por el contrario, dar lugar a una inspección severa y a una regularización tributaria importante.

Otro aspecto fundamental que hay que clarificar es el de la residencia fiscal. Aunque el expatriado se haya mudado al extranjero, puede seguir siendo considerado residente fiscal en el país que abandonó. Si te expatrias a lo largo del año fiscal, el expatriado deberá declarar en todo caso los ingresos obtenidos antes del traslado y hacerlo ante las autoridades del país de origen. No obstante, es probable que también deba presentar la declaración de la renta en el nuevo país de destino. Para evitar la doble imposición, numerosos países han suscrito convenios para evitar la doble tributación. Lo más recomendable es consultar a un experto en fiscalidad internacional.