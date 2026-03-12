Conviene recordar que el gravamen forfetario único (PFU, por sus siglas en francés) es un impuesto que recae sobre las rentas del capital: tanto las rentas del patrimonio (como los alquileres percibidos) como las procedentes de inversiones (dividendos, obligaciones, intereses, plusvalías mobiliarias…). Implantado en 2018, el PFU nació con el objetivo de simplificar el ahorro mediante un tipo impositivo único del 30 %, independientemente del producto de inversión. Se sustenta en dos pilares: el impuesto sobre la renta (12,8 %) y las cotizaciones sociales (17,2 %).

El incremento del PFU se debe, en realidad, a una subida de las cotizaciones sociales; más concretamente, a un aumento de la contribución social generalizada (CSG) de 1,4 puntos a partir del 1 de enero de 2026.

El fin del tipo único

La reforma de 2026 rompe, no obstante, con el principio del tipo único al introducir tipos diferenciados:

La CSG de determinadas rentas del capital sube (del 9,2 % al 10,6 %). Como consecuencia, las cotizaciones sociales aplicables a esas rentas también aumentan (del 17,2 % al 18,6 %), lo que eleva el PFU hasta el 31,4 %.

En cambio, el tipo aplicable a ciertos productos de inversión, como el seguro de vida, uno de los productos favoritos de los expatriados, se mantiene en el 30 %.

Las consecuencias para los expatriados son claras: su seguro de vida seguirá beneficiándose del tipo del 30 %. Sin embargo, los dividendos y las obligaciones sí están entre los productos financieros afectados por la subida del tipo.

Fiscalidad diferenciada: ¿qué implica para los expatriados?

Es posible que los expatriados tengan que replantear su estrategia de inversión, especialmente aquellos con rentas elevadas que optaron por acogerse al PFU. Todo dependerá del tipo de producto:

Productos afectados por la subida del tipo (31,4 %): acciones, obligaciones, criptoactivos, dividendos, plusvalías mobiliarias, planes de ahorro en acciones (PEA) y determinados planes de ahorro para la jubilación.

Productos que mantienen el tipo anterior (30 %): seguros de vida, plusvalías inmobiliarias, rentas del patrimonio (arrendamiento sin mobiliario), arrendamientos amueblados de carácter profesional…

Las empresas que cuenten con trabajadores extranjeros en plantilla deberán actualizar sus nóminas, ya que la subida del PFU también afecta al ahorro salarial (es decir, al conjunto de planes de ahorro ofrecidos por el empleador).

La convivencia de dos sistemas de tributación (30 % y 31,4 %) complica el panorama para inversores y ahorradores, que harían bien en consultar a un experto en fiscalidad. Dicho esto, los especialistas se muestran tranquilos y consideran que el impacto de la subida del PFU será limitado. Además, valoran el mantenimiento del tipo del 30 % en el seguro de vida como un elemento que genera un ahorro relativo favorable para los expatriados.