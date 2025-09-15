Abre tu cuenta estés donde estés

Una de las principales ventajas de la Cuenta HolaBank es que puedes abrirla sin necesidad de ser residente en España. El proceso es 100 % online y podrás completarlo en menos de 48 horas. Solo necesitas un dispositivo con cámara para realizar la verificación de identidad. No importa si aún estás preparando tu mudanza o si acabas de llegar: nosotros te ayudamos a empezar con buen pie.

Además, puedes hacerlo todo con total seguridad y sin desplazarte, lo que es especialmente útil si estás organizando tu traslado o aún no tienes una dirección fija. Solo con una conexión a internet y tu documentación básica, puedes iniciar tu nueva vida sin complicaciones.

Todo lo que necesitas en tu día a día

La Cuenta HolaBank está pensada para hacer tu vida más fácil desde el primer momento. Con ella podrás realizar tus gestiones bancarias habituales de forma segura y cómoda. Incluye:

Tarjeta de crédito Visa ¹ sin comisión de emisión y mantenimiento para el titular y el beneficiario que se adapta a tu estilo de vida. Con ella podrás comprar desde tu móvil con la aplicación CaixaBank Now.

sin comisión de emisión y mantenimiento para el titular y el beneficiario que se adapta a tu estilo de vida. Con ella podrás comprar desde tu móvil con la aplicación CaixaBank Now. Retirada de dinero en efectivo en más de 13.000 cajeros de CaixaBank 2 en España.

en más de 13.000 cajeros de CaixaBank en España. Ingreso de cheques en euros domiciliados en una entidad financiera en España.

en euros domiciliados en una entidad financiera en España. Emisión de 24 transferencias3 al año en euros a cuentas de la UE.

Y lo mejor: puedes gestionarlo todo desde la banca digital CaixaBankNow, disponible en más de 22 idiomas y accesible desde cualquier dispositivo.

Un club que te da la bienvenida

Al abrir tu cuenta, accedes automáticamente a HolaBank Club4, un programa de servicios exclusivos pensado para que tu adaptación a España sea más sencilla y cómoda. Algunos de los servicios más destacados son:

Servicio de traducciones e interpretaciones on-line 5 .

. Gestiones y trámites a medida con precios ventajosos.

Servicio Concierge 6 con respuesta telefónica personalizada a lo que desees.

con respuesta telefónica personalizada a lo que desees. Servicio “Manitas” 7 con un profesional a tu servicio para pequeñas reparaciones del hogar.

con un profesional a tu servicio para pequeñas reparaciones del hogar. Alta de suministros 8 .

. Asistencia jurídica legal telefónica9.

Y muchos más. Todo diseñado para facilitar tu día a día, especialmente en esos primeros meses en los que cada pequeño gesto cuenta.

Este acompañamiento es uno de los elementos más valorados por nuestros clientes internacionales, ya que les permite centrarse en lo importante: empezar su nueva vida sin perder tiempo ni energía en resolver gestiones complejas.

Siempre a tu lado, con gestores multilingües

Sabemos que comunicarte con tu banco en un idioma que no dominas puede ser una barrera. Por eso, en CaixaBank te atenderá un equipo de más de 500 gestores especializados en clientes internacionales. También dispones de más de 300 oficinas repartidas por todo el país con personal formado para atender a la comunidad expat.

Con CaixaBank, no solo tienes un banco. Tienes un acompañante en tu nueva etapa. Una persona al otro lado que te escucha, te entiende y está disponible para ayudarte con cualquier duda o gestión.

Además, el servicio de gestor personal online te permite tener una relación cercana y constante, sin importar dónde estés. Resolver tus dudas, informarte sobre productos financieros o ayudarte con un trámite: tu gestor está ahí para ti.

Porque cada historia de vida merece una solución a medida

Hay muchas razones por las que una persona puede trasladarse a España: trabajo, estudios, familia, jubilación… Y cada una de ellas tiene unas necesidades diferentes. Por eso, nuestra Cuenta HolaBank está diseñada para adaptarse a ti, sin importar tu situación.

¿Vienes por unos meses? ¿Estás empezando una nueva vida definitiva? ¿Tienes familia a tu cargo? ¿Necesitas ayuda con la mudanza o el alquiler? En CaixaBank hemos pensado en todo eso y más, para que no tengas que preocuparte por nada.

Y si tu situación cambia, cambian también nuestras soluciones para ti. Porque sabemos que la vida es dinámica, y nuestra misión es acompañarte en cada etapa con la flexibilidad que necesitas.

Seguridad y confianza

La Cuenta HolaBank pertenece a CaixaBank, una de las entidades más sólidas del sistema financiero europeo.

Abrir tu cuenta es solo el primer paso

Lo importante no es solo abrir una cuenta. Lo importante es abrir una puerta a una vida más sencilla, más acompañada, más tuya. Una vida en la que los trámites no se conviertan en obstáculos y en la que siempre tengas alguien a quien acudir.

En CaixaBank no solo hablamos tu idioma. También entendemos tus necesidades. Por eso, estamos aquí para ayudarte a convertir España en tu nuevo hogar.

¿Listo para dar el primer paso?

Abre aquí tu Cuenta HolaBank.

